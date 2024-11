(VIDEO) Ronaldinho s prostim strelom navdušil na tekmi legend

Na ekshibicijskem el clasicu med nekdanjimi zvezdniki velikih rivalov je po streljanju kazenskih strelov zmagala ekipa legend Barcelone. Prvo od dveh letošnjih tovrstnih tekem si je na stadionu v Katarju ogledalo okoli 31 tisoč ljudi.

Juan Pablo Sorin je zadel prvi gol na dvoboju in nato priigral prekršek za prosti strel, ki ga je izkoristil sloviti Brazilec Ronaldinho. V drugem polčasu so Madridčani izenačili z zadetki Luisa Figa in Edwina Conga, ekipa Barcelone je po streljanju enajstmetrovk zmagala s 4:2.

Na obračunu sta za Real Madrid med drugim nastopila Clarence Seedorf in Julio Baptista, za Barcelono pa so zaigrali tudi Frank de Boer, David Villa, Patrick Kluivert in Eric Abidal.