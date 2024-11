Thierry Henry: Glavni krivec za neuspehe madridskega Reala je Mbappe

Po nedavnem porazu proti AC Milanu v Ligi prvakov z 1-3 in visokem porazu proti Barceloni z 0-4 je nekdanji francoski napadalec za CBS Sports izpostavil, da Mbappejeva igra na poziciji osrednjega napadalca ni na nivoju. Henry meni, da pomanjkanje gibanja in projiciranja v napadu negativno vpliva na ekipo, saj njegova pozicija zahteva več pogona in truda v vsaki akciji, kot pa jo kaže sam.

Henry je izpostavil, da je Jude Bellingham, ena izmed zadnjih okrepitev Real Madrida, prevzel naloge, ki bi morale biti odgovornost Mbappeja. V svoji analizi je Henry kritiziral, da je Bellingham tisti, ki nenehno išče prehode in skuša razširiti igro ekipe naprej, medtem ko je Mbappe manj proaktiven, kot bi moral biti. »Ne pričakuje se, da bo igral kot Didier Drogba, vendar mora vložiti trud, da teče in ustvarja prostor,« je komentiral Henry, pri tem pa vztrajal, da se mora njegov rojak prilagoditi vlogi osrednjega napadalca. »Mbappé se mora naučiti igrati kot številka 9. Morati mora imeti željo in voljo za tek v globino«. Dodal pa je še: »Razumljivo je, da je znotraj ekipe prisotno nezadovoljstvo«.

Anglež (desno) je prikazal veliko več od Francoza v tej (in prejšnji) sezoni. FOTO: Juan Medina/Reuters

Upokojeni zvezdnik Arsenala in Barcelone ni le podvomil v Mbappejevo sposobnost prilagoditve sistemu Carla Ancelottija, temveč je tudi poudaril, da njegova drža na igrišču vpliva na dinamiko ekipe. Henry je opazil, da se Bellingham pogosto vrača v obrambo in nato potiska ekipo naprej v napad – naloga, ki bi jo moral imeti tudi francoski napadalec. Po mnenju Henryja je to nujno, če želi 15-kratni evropski prvak doseči želene rezultate v tej sezoni.

FOTO: Susana Vera/Reuters

Bellingham je bil v letošnji sezoni udeležen pri manjšem številu zadetkov kot preteklo sezono, tudi zaradi prilagoditve sistema na Mbappeja. FOTO: Juan Medina/Reuters

Nekdanji zvezdnik Paris Saint-Germaina se je soočal z nekaterimi težavami, pri čemer so bile ocene njegovih dosedanjih nastopov mešane. Kljub solidnim statistikam – osem golov in dve podaji na 14 tekmah v vseh tekmovanjih – se še ni povsem prilagodil slogu igre Real Madrida. Njegov prvi El Clasico je bil težak, saj je beli balet 26. oktobra izgubil proti blaugrani z 0-4 na domačem stadionu Santiago Bernabeu.