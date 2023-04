Rusija je potegnila krajšo zaradi vojne v Ukrajini

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) bo pod taktirko predsednika Aleksandea Čeferin oktobra odločil, kdo bo gostil eura leta 2028 in kdo leta 2032. Skupaj so na sedež Uefe pravočasno prispele tri kandidature, je sporočila Uefa. Euro 2024 bo gostila Nemčija.

Kandidati za gostitelje evropskih prvenstev leta 2028 in 2032 so Uefi oddali končne dokumente. Uefa je tako danes potrdila tri kandidature. Na sedež so prispele skupna kandidatura Velike Britanije in Irske za evropsko prvenstvo 2028, Italije za evropsko prvenstvo 2032 in Turčije za oba turnirja.

Upravni odbor Uefe bo vloge ocenil v prihodnjih mesecih, je sporočila Uefa. Odločitev o gostiteljih za oba zaključna turnirja stare celine bo oktobra sprejel izvršni odbor Uefe.

Prvotno je tudi Rusija želela gostiti večji dogodek leta 2028 ali 2032. Zaradi agresije proti Ukrajini pa je Uefa že pred časom izključila Rusijo kot možno gostiteljico evropskega prvenstva.