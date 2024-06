V Podčetrtku judoisti iz več kot 30 držav, Fabjan ima tudi razlog za žalost

Kot mravljice pridni člani celjskega judoističnega kluba Z'dežele Sankaku prirejajo ta konec tedna že 18. turnir za evropski pokal, od tega jubilejnega desetega v Podčetrtku. To je največje tekmovanje v tem japonskem olimpijskem borilnem športu v Sloveniji.

Za tokratni turnir, ki bo v soboto in nedeljo, se je prijavilo kar 351 judoistov in judoistk iz 31 držav, ob tem pa ima svojega predstavnika tudi tako imenovana ekipa beguncev. »Toliko tekmovalcev doslej še nismo imeli. Lahko celo rečem, da bo to največji turnir na tej ravni v Evropi. Med drugimi so tu tudi judoisti iz Japonske, ki bodo potem pri nas ostali na pripravah,« je na današnji novinarski konferenci razkril vrhunski trener omenjenega kluba in hkrati tudi glavni organizator Marjan Fabjan.

V Podčetrtku tudi 23 Slovencev

Za čim boljše uvrstitve se bo potegovalo tudi 23 slovenskih borcev in bork, od tega deset iz JK Z'dežele Sankaku. »Malo me žalosti, da mnogi slovenski klubi niso prijavili niti enega tekmovalca. Zakaj je tako, ne vem, navsezadnje gre kakovosten turnir na domačih tleh,« se je še vprašal 66-letni Celjan, ki sicer računa z dvema slovenskima kolajnama.

Na blazinah športne dvorane v Podčetrtku se bosta med drugimi dokazovali tudi mladi članski in mladinski državni prvakinji Nika Tomc (do 57 kg) in Leila Mazouzi (do 63 kg), obe članici kluba Z'dežele Sankaku, ki sta na lanskem olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Mariboru zablesteli z zlato oziroma bronasto kolajno. »Želim si prikazati dobre borbe. Če mi bo to uspelo, bo prišel tudi dober rezultat,« je izjavila 18-letna Tomčeva, njena vrstnica Mazouzijeva pa je pristavila: »Za menoj so dobre priprave in počutim se v redu. Upam na najboljše.«