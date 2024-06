V nadaljevanju preberite:

V soboto in nedeljo bo v švicarskem letovišču Bürgenstock potekalo vrhunsko srečanje, na katerem bodo, kakor so povedali organizatorji, tam navzoči voditelji držav poskušali najti »skupno razumevanje o poti do pravičnega in trajnega miru v Ukrajini«, ki naj bi postalo »temelj za mirovni proces«.