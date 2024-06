Sanje Roberta Goloba o finalu NBA, na vrh o miru v Ukrajini Nataša Pirc Musar

»Vse življenje sem sanjal o ogledu finala lige NBA in danes grem navijat za Luko v Dallas,« je predsednik vlade Robert Golob objavil na družbenih omrežjih in požel veliko odobravanja. Manj ga je bilo na političnem parketu, saj ga ta teden ne bo na redni seji vlade – vodil jo bo Klemen Boštjančič –, kot tudi ne na mirovni konferenci za Ukrajino. Njegovo udeležbo je njegov kabinet že potrdil, a nato tudi odpovedal. Na vprašanje, ali je razlog prav njegov obisk finala lige NBA, niso odgovorili.

Navedli pa so, da so javnost že na začetku tedna obvestili, da je predsednik vlade od 12. do vključno 14. junija na dopustu. Stroške potovanja krije sam, ker je varovana oseba, pa mora biti varovanje zagotovljeno ne glede na to, ali gre za zasebne ali službene poti, so dodali.

Premier Robert Golob se je na začetku tedna udeležil mednarodne konference o humanitarni pomoči za Gazo v Jordaniji, na mirovni konferenci za Ukrajino v Švici (vrhu o miru v Ukrajini) pa bo na zaprosilo kabineta predsednika vlade 3. junija Slovenijo zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je zato odpovedala vnaprej predvidene obveznosti.

»V uradu predsednice republike smo ocenili, da je glede na do zdaj zelo aktivno vlogo Slovenije, predvsem humanitarno, pri pomoči Ukrajini in zaradi nestalnega članstva države v Varnostnem svetu OZN treba zagotoviti udeležbo na enaki ravni, kot jo bodo zagotovile druge sodelujoče države,« so zapisali. Večina držav namreč na vrh pošilja predsednike držav ali predsednike vlade – med drugim so prihod potrdili nemški kancler Scholz, francoski predsednik Macron, ameriška podpredsednica Harris in japonski premier Kišida –, nižje predstavnike pa države, na primer Madžarska, ki je znana po svojih proruskih stališčih, praviloma kot sporočilo.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je sicer včeraj na dopisni seji vlada sprejela sklep, da bo leta 2024 namenila do pet milijonov evrov dodatnih sredstev za pomoč in obnovo Ukrajine.