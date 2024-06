Poškodba Porzingisa odpira vrata za vrnitev Dallasa

Spektakularni finale lige NBA se ponoči nadaljuje, Dallas in Boston bosta ob 2.30 začela tretje dejanje finalne serije. Na prvih dveh je bil kljub trudu in dobri igri Luke Dončića Boston prepričljivo boljši, a se zdi, da se je serija ob prihodu v Teksas nekoliko zapletla.

Kristaps Porzingis je bil na prvi tekmi ključni mož Bostona, na drugi pa je začutil bolečine v levi nogi, pregled je pokazal redko poškodbo ovojnice v gležnju, ki povečuje možnost zvina, zato ga je zdravniška služba označila za vprašljivega. Porzingis sicer zatrjuje, da bo igral, če mu bodo pustili, zadnjo besedo bodo imeli zdravniki keltov.

Veliko težav je Dallasu povzročal Porzingis v obrambi, kjer je zaprl poti do obroča in preprečil podaje nad obroč, ki sta jih Daniel Gafford in Dereck Lively tako uspešno izkoriščala v prvih treh serijah končnice. Tudi če bo Porzingis nared za igro, bo mnogo manj mobilen, več dela bo imel Al Horford.

Tudi Dončić je načet, sicer o poškodbah ne želi govoriti, a naj bi zaradi udarca v prsni koš igral s protibolečinsko injekcijo, tudi na treningu je metal s povitim prsnim košem. Na bolečine bo Dončić moral pozabiti, Dallas potrebuje še eno herojsko predstavo slovenskega zvezdnika in boljše predstave njegovih soigralcev, da bi premagal Boston, znižal zaostanek na 1:2 in serijo znova naredil bolj zanimivo.