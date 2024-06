Fratessi in Gigio budita italijanske upe v novo pravljico

V nadaljevanju preberite:

Umirjeno in brez prevelikih pričakovanj so v Italiji pospremili priprave na evropsko prvenstvo, v zadnjih dneh pa tudi analitiki, od Fabia Capella do Andree Barzaglija, o izbrani vrsti govorijo z nekoliko bolj optimističnim tonom. Ob minimalni zmagi z 1:0 na zadnji pripravljalni tekmi z Bosno in Hercegovino je veliko pokazal odkritje sezone iz vrst Atalante Gianluca Scamacca, še boljši je bil zvezdniki Gigio Donnarumma v vratih. Na trdno obrambo in napadalne prebliske v novi postavitvi stavi prekaljeni strateg Luciano Spaletti.

Italijanov ne gre vnaprej odpisati, gre za reprezentanco, ki je vajena zmagovanja na velikih tekmah in soočanja s pritiskom, ki ga prinesejo največji turnirji. Kar pri izkušnjah manjka mladi generaciji na zelenici, nadoknadi izkušeni Spaletti, ki bo z azzuri skušal krmariti med čermi in se najprej prebiti iz zahtevne skupine. Ob zmagi v Empoliju je preizkusil postavitev 3-4-2-1 in zadel v polno. »Nismo še pokazali energije, ki je potrebna za velike tekme, a bo prišlo tudi to. S tekmo sem zadovoljen, mnogo bolj kot po srečanju s Turki (0:0). Gianluca Scamacca je v konici napada deloval izvrstno, lahko bi dosegel vsaj dva gola, če ne bi imel vratar Bosne izjemnega večera,« je bil zadovoljen Spaletti.