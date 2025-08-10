  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Šeškov Manchester United: Slovensko upanje v Fergusonovi senci (2. del)

    Drugi del: Po 26 letih vladavine Alexa Fergusona klub več kot desetletje išče pot nazaj na vrh. Prihaja novo upanje na čelu s Slovenecem Benjaminom Šeškom.
    Benjamin Šeško bo poskušal Manchester United popeljal na pota stare slave, ko je glavni strateg kluba bil sir Alex Ferguson. FOTO: Andrew Boyers/Reuters in Eddie Keogh/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško bo poskušal Manchester United popeljal na pota stare slave, ko je glavni strateg kluba bil sir Alex Ferguson. FOTO: Andrew Boyers/Reuters in Eddie Keogh/Reuters
    Žan Urbanija
    10. 8. 2025 | 05:00
    10. 8. 2025 | 07:17
    6:47
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Včeraj smo se potopili v dramatične začetke Manchester Uniteda, zaznamovane s tragedijo v Münchnu in čudežnim vstajenjem.

    Danes nadaljujemo z drugo, prav tako prelomno polovico zgodbe: obdobjem pod vodstvom sira Alexa Fergusona, ki je klub preoblikoval v globalni fenomen.

    Njegova zapuščina je tako mogočna, da klub še danes, več kot desetletje po njegovem odhodu, živi v njegovi senci in se trudi najti novo identiteto.

    Prestop Benjamina Šeška k rdečim vragom pa vnaša novo upanje in odpira vprašanje, ali lahko klub iz Manchestra z mladim slovenskim napadalcem končno najde pot nazaj na vrh.

    Premium
    Promo
