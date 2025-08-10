Šeškov Manchester United: Slovensko upanje v Fergusonovi senci (2. del)

V nadaljevanju preberite:

Včeraj smo se potopili v dramatične začetke Manchester Uniteda, zaznamovane s tragedijo v Münchnu in čudežnim vstajenjem.

Danes nadaljujemo z drugo, prav tako prelomno polovico zgodbe: obdobjem pod vodstvom sira Alexa Fergusona, ki je klub preoblikoval v globalni fenomen.

Njegova zapuščina je tako mogočna, da klub še danes, več kot desetletje po njegovem odhodu, živi v njegovi senci in se trudi najti novo identiteto.

Prestop Benjamina Šeška k rdečim vragom pa vnaša novo upanje in odpira vprašanje, ali lahko klub iz Manchestra z mladim slovenskim napadalcem končno najde pot nazaj na vrh.