Škoti in Portugalci še naprej stoodstotni

Škoti in Portugalci so še naprej stoodstotni v kvalifikacijah za nogometno evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Prvi so v Oslu premagali Norvežane z 2:1, drugi pa so bili v Lizboni s 3:0 boljši od tekmecev iz Bosne in Hercegovine.

Škoti so tretjo zmago v nizu dosegli v sami končnici tekme, med 87. in 89. minuto sta zadela Lyndon Dykes in Kenny McLean. Norvežane je v vodstvo popeljal eden najbolj vročih nogometašev na svetu Erling Haaland, ki je v 61. minuti zadel z 11-metrovke, po njegovem odhodu z igrišča v 84. minuti pa so Škoti storili zasuk in so z devetimi točkami trdno v vodstvu v skupini A.

Portugalci so na štadionu Benfice ugnali tekmece iz BiH. V končnici prvega polčasa je za gostitelje zadel Bernardo Silva, v drugem delu tekme pa je dva gola dosegel še Bruno Fernandes v 77. in tretji minuti sodnikovega podaljška. V skupini J sta bili še dve tekmi. Luksemburg je na domačih tleh ugnal Lihtenštajn z 2:0, Slovaška pa v Reykjaviku Islandijo z 2:1.

Osrednja tekma skupine F je bila v Bruslju, kjer so se belgijski in avstrijski nogometaši razšli z neodločenim izidom 1:1. V prvi polovici tekme so imeli gostitelji velike težave z Avstrijci, ki so povedli v 22. minuti po avtogolu Orela Mangala. Rdeči vragi so se v drugem polčasu le izognili porazu, izenačujoči gol je dosegel Romelu Lukaku v 61. minuti. V tej skupini sta se Azerbajdžan in Estonija razšla z 1:1.

Poleg Škotov in Portugalcev imajo stoodstotni izkupiček v dosedanjem delu kvalifikacij tudi nogometaši iz Francije v skupini B, Anglije v skupini C in Srbije v skupini G.