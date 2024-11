Slabe novice za Real Madrid: Poškodoval se je prvi zvezdnik kluba

Brazilskemu zvezdniku Viniciusu Juniorju so po zadnjih zdravniških pregledih potrdili poškodbo leve stegenske mišice. Ta ga bo za nekaj tednov, predvidoma do sredine decembra, oddaljila od igrišč. Po prvih napovedih bi se lahko vrnil 18. decembra, tik pred (kratkim) zimskim premorom. Dvaindvajsetega decembra bo madridski Real doma gostil Sevillo.

Narava poškodbe in prvi odzivi

Vinicius je odigral vseh 90 minut v nedavni zmagi Reala proti Leganésu, a kot se je izkazalo, se je med tekmo huje poškodoval. Brazilec je novico komentiral na družbenih omrežjih in zapisal: »Nor razpored tekem, zdaj je čas za okrevanje!«, s čimer je opozoril na naporni urnik profesionalnih nogometašev.

Njegova odsotnost bo močno vplivala na Real Madrid, saj bo izpustil nekaj ključnih obračunov:

–​ Liverpool (27. november, Liga prvakov)

– Getafe (1. december, prva španska liga)

– Athletic Club (4. december, LaLiga)

– Girona (7. december, prva španska liga)

– Atalanta (10. december, Liga prvakov)

– Rayo Vallecano (14. december, prva španska liga)

Kako bo Ancelotti zapolnil vrzel?

Čeprav je odsotnost Viniciusa velik udarec, ima trener Carlo Ancelotti na voljo nekaj dobrih rešitev. Rodrygo, Aurelien Tchouameni in Lucas Vazquez so blizu popolnega okrevanja in bi lahko kmalu znova zaigrali. Na zadnji tekmi sta Arda Güler in Dani Ceballos začela v prvi postavi, vendar se pričakuje, da bosta proti Liverpoolu mesto v ekipi prepustila bolj uveljavljenim nogometašem.

Mbappe z Viniciusom na zadnji tekmi proti Laganésu FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Morda se bo na krilo preselil tudi Kylian Mbappe, ki se je na zadnji tekmi vpisal med strelce kraljevega kluba, sicer pa mu v uvodni sezoni v dresu belega baleta ne gre po načrtih.