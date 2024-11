Je naslov že odločen?

Liverpool je po preobratu slavil proti Southamptonu in še povečal prednost na vrhu, medtem ko se je Manchester City znašel v eni največjih kriz pod vodstvom Pepa Guardiole. Vse bolj se zdi, da Liverpool beži preostalim ekipam v elitni angleški nogometni ligi, saj ima Liverpool že 8 točk prednosti pred Manchester Cityjem in 9 pred trojico, ki je razvrščena od 3 do 5 mesta. Chelsea je tretji, četrti je njegov mestni tekmec Arsenal in peti Brighton.

Nizozemski trener na klopi Liverpoola Arne Slot. FOTO: Justin Tallis/AFP

Po tekmi je Szoboszlai poudaril pomen ekipnega duha: »Najpomembnejša je bila reakcija ekipe. Veseli smo treh točk, a sezona je še dolga, zato moramo ostati osredotočeni.«

Liverpool pridno zbira točke

Na Anfieldu so navijači Liverpoola znova prišli na svoj račun, saj je ekipa pokazala neomajen duh in slavila z 3: 2 proti Southamptonu. Junak srečanja je bil Mohamed Salah, ki je v drugem polčasu zabil dva gola in rešil svojo ekipo, ki je zaostajala z 2:1 proti ekipi z dna lestvice.

Liverpool je povedel že v zgodnjih minutah, ko je Dominik Szoboszlai izkoristil napako obrambe gostov. Southampton se je hitro vrnil v igro po enajstmetrovki Adama Armstronga, ki je sprva zgrešil, a nato odbitek pospravil v mrežo. Po odmoru je sledil zadetek Mateusa Fernandesa, s katerim je Southampton povedel z 2: 1, a Liverpool je hitro pokazal svojo moč. Salah je z izjemno podajo Ryana Gravenbercha izenačil, nato pa hladnokrvno zadel še z bele točke po sporni roki Yukinarija Sugaware.

Salah je z dvema goloma postal igralec tekme. FOTO: Justin Tallis/AFP

Medtem ko Liverpool blesti, se Manchester City utaplja v težavah. Poraz proti Tottenhamu s 4: 0 na domačem stadionu je razkril vse razpoke v igri aktualnih prvakov. To je najtežji domači poraz pod vodstvom Guardiole in hkrati najslabša predstava ekipe na domačem igrišču vse od leta 2003.

Guardiola in City na zgodovinskem dnu

Medtem ko Liverpool blesti, se Manchester City utaplja v težavah. Poraz proti Tottenhamu s 4: 0 na domačem stadionu je razkril vse razpoke v igri aktualnih prvakov. To je najtežji domači poraz pod vodstvom Guardiole in hkrati najslabša predstava ekipe na domačem igrišču vse od leta 2003.Tottenham je tekmo začel silovito in že v prvih 20 minutah zadel dvakrat – najprej je mrežo zatresel Pedro Porro, nato pa še Brennan Johnson. Cityjeva ekipa, ki se zaradi odsotnosti Rodrija preprosto ne zdajde, je bila povsem nemočna proti hitrim protinapadom nasprotnikov. V drugem polčasu sta Bryan Gil in James Maddison le še potrdila zgodovinsko zmago Spursov.

Tottenham je tekmo začel silovito in že v prvih 20 minutah zadel dvakrat – najprej je mrežo zatresel Pedro Porro, nato pa še Brennan Johnson. Cityjeva ekipa, ki se zaradi odsotnosti Rodrija preprosto ne zdajde, je bila povsem nemočna proti hitrim protinapadom nasprotnikov. V drugem polčasu sta Bryan Gil in James Maddison le še potrdila zgodovinsko zmago Spursov.

Guardiola je bil po tekmi vidno razočaran:

»Nikoli si nisem mislil, da bomo izgubili pet zaporednih tekem. To je trenutek, ko moramo pokazati karakter in najti rešitve za težave.« je dejal 53-letni Katalonec.

To je najslabši niz Guardiole v njegovi karieri. FOTO: Lee Smith/Action Images/Reuters

Statistika kaže na zaskrbljujoč trend: City v povprečju prejema 2,8 gola na tekmo in ustvarja vse manj kakovostnih priložnosti. Če se ta niz ne bo kmalu prekinil, bi letos City lahko celo trepetal za uvrstitev med najboljše štiri v ligi, kar naslednje leto prinaša igranje v ligi prvakov.

Je naslov že odločen?

Z osmimi točkami prednosti po 12 odigranih tekmah se Liverpool zdi na dobri poti k naslovu. Zgodovina Premier lige je pokazala, da ekipe, ki v tem obdobju vodijo z več kot sedmimi točkami, pogosto tudi osvojijo prvenstvo. Če bo Liverpool prihodnji vikend na Anfieldu premagal City, bo razlika narasla na enajst točk, kar je vrzel, ki jo je v preteklosti uspelo premostiti le redkim.

Kljub temu trener Liverpoola Arne Slot ostaja previden: »Vsaka tekma je nova priložnost in hkrati izziv. Ne smemo se sprostiti, saj nas lovijo najboljše ekipe v ligi.«

Naslednji vikend v znamenju derbija

Prihodnji konec tedna bo pozornost nogometnega sveta usmerjena v derbi med Liverpoolom in Manchester Cityjem na Anfieldu. Za Liverpool je to priložnost, da zapečati svojo premoč, medtem ko je za City tekma ključnega pomena, saj bi še en poraz lahko pomenil konec njihovih sanj o obrambi naslova.

Liverpool beži Cityju na 8 točk prednosti. FOTO: Carl Recine/Reuters

Obračun ne bo le test športne moči, temveč tudi psihološke vzdržljivosti obeh ekip. Liverpool si želi nadaljevati svoj pohod, City pa dokazati, da je še vedno ekipa, ki se ji lahko zaupa v največjih trenutkih.

Manchester United ponovno brez zmage

Ruben Amorim je svojo trenersko pot pri Manchester Unitedu začel z remijem 1: 1 proti Ipswichu, kar že nakazuje, da hitrih rešitev za težave kluba ne bo. Amorim je opozoril, da bodo spremembe zahtevale čas in potrpežljivost, saj namerava uvesti nov slog igre, ki vključuje sistem s tremi centralnimi branilci in bolj dinamično postavitev na krilih.

Ruben Amorim »Pred nami je dolga pot trpljenja.«

Navkljub hitremu zadetku Marcusa Rashforda so rdeči vragi pokazali prepoznavne slabosti iz prejšnje sezone – nezmožnost nadzora igre in težave pri branjenju protinapadov. Statistika govori sama zase: Ipswich je imel več pričakovanih zadetkov (xG), United je rešil vratar Andre Onana z dvema ključnima obrambama.

Čeprav je pot pred Unitedom negotova, Amorim ohranja jasno vizijo. »V prihodnjem letu bomo boljši,« je dejal.

Chelsea boljši od Leicesterja, ki je odpustil svojega glavnega trenerja

Zadetka Nicolasa Jacksona in Enza Fernandeza sta Chelseaju prinesla pomembne tri točke na gostovanju pri Leicesterju, kjer se je trener Enzo Maresca vrnil na kraj, kjer je še lani vodil domačo ekipo. Senegalski napadalec Jackson je Chelsea popeljal v vodstvo že v prvih 15 minutah tekme. Z izjemnim pritiskom je prisilil Wouta Faesa v napako, nato pa po podaji Fernandeza neubranljivo zadel za vodstvo z 1:0. Chelsea je imel priložnost povišati vodstvo še pred polčasom, ko je Noni Madueke zatresel mrežo, a so sodniki zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja Marca Cucurelle v začetni fazi akcije.

Marseca se je vrnil na stadion, ki je bil v prejšnji sezoni njegov dom. FOTO: Peter Cziborra/Action Images/Reuters

V drugem polčasu so Bluesi ponovno prevzeli pobudo. Fernandez je z golom z glavo povišal na 2:0, potem ko je zadel po obrambi vratarja domačinov. Leicester je sicer uspel zmanjšati zaostanek tik pred koncem, ko je Jordan Ayew uspešno realiziral enajstmetrovko. Kljub temu je bil zadetek zgolj tolažilen, saj domačini niso uspeli ustvariti večjih priložnosti za izenačenje.

Maresca pohvalil Jacksona, kritike na račun Leicesterja

»Zelo smo zadovoljni z njegovim napredkom. Tako na igrišču kot izven njega daje vse od sebe. Včasih ga uporabljamo v vlogi vezista, včasih napadalca – odvisno od načrta igre. Prepričan sem, da se bo še izboljšal.« je po tekmi povedal 44-letni trener modrih, ki je še lani vodil Leicester.

Na tekmi sta se najbolj izkazala Nicklas Jackson in Enzo Fernandez. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Na drugi strani je (nekdanji) trener Leicesterja Steve Cooper priznal, da je bilo nekaj ključnih trenutkov odločilnih: »Zavedali smo se, da bo to ena najtežjih tekem sezone. Žal smo že zgodaj prejeli premehak gol, kar nas je postavilo v težak položaj. V prvem polčasu smo si sicer ustvarili nekaj priložnosti, vendar smo bili v zaključkih preveč nenatančni.«

Leicester po porazu odpustil trenerja Cooperja

Dan po porazu proti Chelseaju je vodstvo Leicesterja presenetilo z novico o odpustitvi trenerja Cooperja, ki je ekipo vodil zgolj 12 tekem. Začasno bo moštvo prevzel pomočnik Ben Dawson, medtem ko klub išče novega stratega.