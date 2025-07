V nadaljevanju preberite tudi:

Sodniki pri nas in v jugovzhodni soseščini niso plačani tako dobro kot v ligah zahodne Evrope, kjer lahko zaslužijo med 150.000 in 250.000 evrov na sezono zgolj doma; gre za 800 evrov na tekmo na Hrvaškem, 650 evrov in kilometrino v Sloveniji, 350 evrov v BiH, dobrih 500 evrov v Srbiji.

Toda, pozor, Grkov denimo niso rešili niti tujci. Lanskega novembra je s položaja predsednika sodnikov odstopil legendarni Škot Hugh Dallas, potem ko smo videli niz fizičnih napadov na tamkajšnje sodnike. V balkanskem kotlu, v katerega mečejo sestavine kontroverzni predsedniki atenskih in solunskih klubov – eden od slednjih hodi na tekme s pištolo za pasom –, ni zdržal niti hladni Škot.

Dallas je bil dolgoletni sodelavec Vlada Šajna v vrhu Uefine sodniške komisije in eno najuglednejših imen med nogometnimi sodniki. Enako velja za Šajna, ki je pomagal vzgojiti vrsto najboljših mož v črnem doma in na tujem. Ni čudno, da najboljši slovenski sodniki dobivajo ponudbe za sojenje tudi iz Grčije in drugih držav, ki so bodisi problematične bodisi ne premorejo nogometne tradicije.

Kdo so najboljši slovenski nogometni sodniki? Kaj so storili v Srbiji, kakšno vlogo ima predsednik Aleksandar Vučić in kako se je odzval na težave v Rusiji predsednik Vladimir Putin?