Uefi pomaga vse boljša liga prvakov, Fifa stavi na Savdijce

V nadaljevanju preberite:

Ravnanje predsednika Fife Giannija Infantina je razumljivo. Prvič, ZDA bodo junija letos prizorišče premiernega svetovnega prvenstva za klube, naslednje leto bo tam večina od 104 tekem razširjenega svetovnega prvenstva 2026.

Infantino »mora« ohraniti odlične odnose s predsednikom, ki poveljuje najmočnejši državi na svetu, če ne želi večjih zapletov z naslednjim mundialom, svojemu začasnemu šefu pa mora dokazati, da je pomembnejši od delegatov na kongresu Fife, kjer so vse odločitve tako ali tako sprejete vnaprej in je edina demokratična stvar ločitev stranišč na ženske in moške, kot je zapisal eden od zahodnih komentatorjev.

Donald Trump je na Arabskem polotoku izposloval močne investicije v ZDA – plinski gigant Katar naj bi vložil v Ameriko petkratnik svojega letnega BDP, naftni Združeni arabski emirati dvakratnik, Savdijci so naročili za slabih 150 milijard evrov ameriškega orožja in – že prej mimogrede – pomagali tudi Infantinu. Celotno zgodbo in ozadje preberite v članku.