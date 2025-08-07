  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Svetovna prvakinja v superveleslalomu presenetljivo končala kariero

    Avstrijka je na minulem svetovnem prvenstvu osvojila dve kolajni, v drugi najhitrejši disciplini je bila zlata.
    Galerija
    Matic Rupnik
    7. 8. 2025 | 14:47
    2:27
    Ena najboljših avstrijskih alpskih smučark in aktualna svetovna prvakinja v superveleslalomu Stephanie Venier se je pri 31 letih presenetljivo odločila za konec kariere, ki ga je naznanila na tiskovni konferenci v alpski koči nad domačim Oberperfussom.

    Domače zmagoslavje, za Ilko sobota dan D

    Minulo sezono je na domačem svetovnem prvenstvu, ki ga je gostil Saalbach-Hinterglemm, poskrbela za pravo senzacijo, ko je na superveleslalomski preizkušnji osvojila zlato kolajno. Tam se je že zdelo, da je Italijanki Federici Brignone, ki se trenutno bori s poškodbo, uspela vožnja za zmago, a Stephanie Venier je presenetila vse in za desetinko ugnala favorizirano Južno Tirolko.

    Ni se ustavila, v alpski kombinaciji dvojic je v navezi s Katharino Truppe osvojila še bronasto kolajno ter tako poskrbela za najboljši teden v svoji karieri. To je tik pred olimpijskimi igrami, ki jih prihodnje leto gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, končala zaradi bolečin v kolenu in pomanjkanja motivacije.

    Stephanie Venier z obema kolajnama, ki ju je osvojila na domačem svetovnem prvenstvu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Stephanie Venier z obema kolajnama, ki ju je osvojila na domačem svetovnem prvenstvu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    »Kdo lahko reče, da bo odnehal na vrhuncu,« je dejala na tiskovni konferenci. V svetovnem pokalu je dvanajstkrat stala na odru za zmagovalke, zbrala pa je tudi tri zmage. Leta 2019 je na smuku v Garmisch-Partenkirchnu za četrt sekunde ugnala Sofio Goggio in s tem prvič v karieri okusila slast zmage na najvišjem nivoju. Uspeh je ponovila leta 2024 na olimpijski progi v Cortini d'Ampezzo, kjer je z nekoliko višjo številko prišla do svoje druge zmage v karieri.

    V superveleslalomu je v Crans Montani leta 2024 slavila s pičlimi štirimi stotinkami prednosti pred Brignonejevo. Eden večjih uspehov v njeni karieri je tudi naslov svetovne podprvakinje v smuku, ki ga je dosegla leta 2017 v St. Moritzu, ko je svetovna prvakinja prvič postala tri leta starejša Ilka Štuhec. Manjka ji samo še dober rezultat z olimpijskih iger, ki se bodo pozimi odvijale na progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo.

    alpsko smučanjeIlka ŠtuhecStephanie Veniersuperveleslalomsvetovni pokalCortina 2024SP v alpskem smučanjuLindsey Vonnsmuksvetovno prvenstvopoškodbakonec kariere

