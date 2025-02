Prva Mikaelina zmaga po poškodbi

Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin sta zmagovalki prve ženske ekipne kombinacije dvojic v članski konkurenci. Slovenki, Ilka Štuhec v smuku in Andreja Slokar v slalomu, sta na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu zasedli 9. mesto (+1,08), potem ko sta bili po prvi polovici tekme na 11. mestu.

Johnsonova in Shiffrinova sta bili članici ameriške ekipe 1. Srebro (+0,39) je osvojila švicarska ekipa 1, z Laro Gut-Behrami v smuku in Wendy Holdener v slalomu, bron (+0,53) je pripadel avstrijski ekipi 3, za katero sta tekmovali Stephanie Venier v smuku in Katharina Truppe v slalomu.

Američanki sta bili po prvem delu tekmovanja četrti, po zaslugi odličnega slaloma povratnice Mikaele Shiffrin pa sta se pognali na vrh razpredelnice. To je za vodilno smučarsko zvezdnico prva zmaga po poškodbi.

Pred Andrejo Slokar je še pomemben sobotni slalom. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Najmočnejše reprezentance so nastopale z več ekipami, tudi s štirimi. Slovenija se je v boj za prvi komplet odličij v ekipni kombinaciji na članskih prvenstvih podala z eno. Štuhčeva je v smuku dosegla 11. čas od 26 dvojic. Slokarjeva je bila nato v slalomskem delu nato 10., kar je bilo dovolj za končno 9. mesto.

V sredo bo na sporedu še moška ekipna kombinacija. V slovenskem štabu računajo na Nejca Naraločnika v smuku in Miho Oserbana v slalomu.