Tottenham na derbju še poglobil krizo Chelseaja

Na svojem štadionu so nogometaši Tottenhama dobili londonski derbi proti razglašenemu Chelseaju, izid je bil 2:0. S tem se je Tottenham utrdil na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, pred Newcastlom ima štiri točke prednosti, a tudi dve tekmi več. Chelsea, ki je na derbiju iskal izhod iz krize, je ostal na desetem mestu, praktično brez možnosti, da bi naslednjo sezono igral v ligi prvakov. V zadnjih šestih tekmah je dosegel le en gol, tudi tokrat je bil bolj ali manj nemočen.

V 19. sekundi drugega polčasa je s strelom od daleč domače v vodstvo popeljal Oliver Skipp, to je bil njegov prvi gol za Tottenham, končni izid pa je postavil Harry Kane, potem ko se je po kotu dobro znašel v kazenskem prostoru. Za Tottenham, ki ga ni vodil Antonio Conte, saj še vedno okreva po operaciji žolčnika, je bila to prva zmaga nad Chelseajem na zadnjih devetih medsebojnih tekmah. Angleški strokovnjak na modri klopi Graham Potter se je medtem še približal hitremu slovesu od zahodnega Londona, kamor je iz Brightona prišel septembra po nenadnem slovesu precej bolj priljubljenega Nemca Thomasa Tuchla.

Dve tekmi 25. kola sta bili preloženi, svoja obračuna sta prestavila finalista ligaškega pokala Manchester United in Newcastle, preostale dvoboje pa so odigrali že v soboto. Vodilni ekipi, Arsenal in Manchester City, sta zabeležili zmagi, pri tem je bil bolj prepričljiv City, ki je s 4:1 ugnal Bournemouth. Erling Haaland je bil eden izmed strelcev, s svojim 27. golom v sezoni je postal klubski rekorder po številu golov v eni sezoni, prehitel je Sergia Agüera.

Še naprej je zelo zanimivo tudi v boju za obstanek. Pomembno zmago v njem je zabeležil Leeds, tri točke proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu mu je v 77. minuti zagotovil Junior Firpo. Mest, ki vodijo v drugo ligo, se je zaenkrat znebil West Ham, ki je bil kar s 4:0 boljši od Nottingham Foresta, do 70. minute ni bilo golov, nato pa je v treh minutah dva dosegel Danny Ings. Za njim sta se med strelce vpisala še Declan Rice in Michail Antonio.

Razočarani so spet navijači Evertona, ki je na domačem igrišču z 0:2 izgubil proti Aston Villi, Crystal Palace in Liverpool pa sta se razšla brez golov.