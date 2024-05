Trdoživa Adria iz Mirna je resnično veliki mali klub

V nadaljevanju preberite!

Po prvi svetovni vojni so prebivalci Mirna zamenjali državo, po življenju v Avstro-Ogrski monarhiji je sledilo novo obdobje v kraljevini Italiji, kjer so bili Slovenci stalna tarča napadov in potujčevanja. Kljub temu je bilo zelo aktivno Slovensko izobraževalno društvo, ki je leta 1924 dobilo tudi športni odsek z nogometaši. Za rojstno leto nogometa v Mirnu pa velja leto 1922, saj so se takrat mladi že podili za žogo na travniku na Grivah. Adria Miren je že od leta 2000 stabilen tretjeligaš.

»Ko so Mirenci ustanovili športni odsek, v katerem so bili v ospredju nogometaši, je za igrišče služilo dvorišče čevljarske zadruge v zgornjem delu Mirna – na desnem bregu reke Vipave. Nekoliko pozneje, vendar z večjim razmahom je nogomet zaživel v okviru prosvetnega društva Vipava v spodnjem delu Mirna. Največ igralcev je bilo iz sosednje vasi Rupa, ki je zdaj v Italiji. Tam so si uredili igrišče in postavili lesena vrata,« pripoveduje Peter Budin, kronist nogometnega dogajanja v Mirnu, ki je avtor obsežne knjige Miren nogometni stoletnik 1922-2022, trdoživost in entuziazem.

Kulturna in športna dejavnost Slovencev ni bila v skladu s fašistično ideologijo oblasti, zato so Italijani leta 1927 prepovedali delovanje omenjenih prosvetnih društev, s tem pa je za nekaj let zamrlo tudi nogometno dogajanje. »Mejnik v razvoju nogometa v Mirnu pomeni izgradnja nogometnega igrišča 'Pr'Štanti'. S tem igriščem je tesno povezana nadaljnja zgodovina našega kluba,« razkriva Budin, ki je ob koncu 60. let spremljal klub kot dopisnik slovenskih časnikov iz domovine in zamejstva ter hrvaških Sportskih novosti.