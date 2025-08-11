Trener Barcelone? Star sem šele 38 let

Barcelona je s prepričljivo zmago s 5:0 in premočno predstavo proti italijanskemu prvoligašu Comu v generalki pred prvenstvenim štartom konec tedna odločno vrgla žogico največjemu tekmecu v boju naslov španskega nogometnega prvaka Realu Madridu.

Tekma za 60. lovoriko Gamper (Joan Gamper), ki jo Barcelona posveča svojemu ustanovitelju, je bila prva, v kateri se je največji zvezdnik Lamine Yamal predstavil s številko 10 na dresu. Čudežni najstnik je dosegel dva gola, dva je dodal še Fermin Lopez, enega pa Raphinha.

Velik del pozornosti pa so Katalonci namenili trenerju Coma Cescu Fabregasu, ki v Italiji gradi svojo trenersko kariero. Vprašali so ga, ali se v prihodnosti vidi kot trener Barcelone. »Začenjam, začenjam. Star sem šele 38 let. To je še dolga pot. Še pred dvema letoma sem bil igralec,« se nekdanji zvezdnik Arsenala, Barcelone ter Chelseaja ni počutil prav prijetno ob vprašanju in je raje govoril o tem, kako gradi svoj trenerski profil.

»Trenerstvo je spremenilo moje življenje, moje razumevanje, moje zamisli in trenutno sem zelo srečen. Veliko sprašujem in se pogovarjam z vsemi trenerji. Ko prejmem pet golov ali zmagam s 3:0. Gre za to, da veliko poslušam, veliko analiziram in to uporabljam pri prenašanju znanja na svoje fante. Pomagam jim odraščati,« je še pojasnil nekdanji evropski in svetovni prvak s špansko reprezentanco.

Špansko prvenstvo se bo začelo ta konec tedna, Barcelona bo obrambo naslova začela pri Mallorci.