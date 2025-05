Trije prvoligaši s prepovedjo Fife, doma pa brez težav do licence

V zadnjih letih smo bili pogosto priča težavam z licenciranjem, ki so botrovale sestavi prvoligaške druščine v nogometni družini, v prihodnji sezoni pa temu ni tako. Komisija za licenciranje pri nogometni zvezi je vsem 10 aktualnim prvoligašem odobrila vloge za prvoligaško licenco tudi v sezoni 2025/26, vsem desetim je odobrila tudi evropsko licenco.

Finančno stanje pa veliko bolj skrbi Svetovno nogometno zvezo (FIFA), ki je trem prvoligašem podelila prepoved registracije novih nogometašev. Za Domžale in Muro prepoved velja do preklica, torej dokler se stanje ne uredi (v ozadju so neplačane obveznosti), za Primorje, prijetno presenečenje letošnje sezone, pa prepoved registracije nogometašev velja za kar tri prestopne roke.

Kakšen bo razplet, bo pokazal čas, FIFA prepoved lahko tudi umakne, ko se stanje uredi, vsaj z domačo licenco pa prvoligaši letos niso imeli težav.