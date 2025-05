V Stožicah veliki derbi za šampionsko piko na i

V nadaljevanju preberite:

Ni lepšega kot potrditev šampionske zvezdice v velikem derbiju. In v 33. kolu 1. SNL je Olimpija v položaju, ko lahko že danes v Stožicah (20.15) razblini vse neznanke o tem, kdo bo prvak 34. sezone v samostojni Sloveniji. Zmaga v 64. velikem derbiju zeleno-belim prinaša naslov državnega prvaka, četrtega po "obnovitvi" in vrnitvi med najboljše leta 2009 in drugega pod taktirko predsednika Adama Deliusa, s čimer bi nemški poslovnež izenačil svojega predhodnika Milana Mandarića. Vse drugo le prelaga njihovo slavje.

Deset točk prednosti ob tekmi več Ljubljančanom zagotavlja zaključni del sezone brez stresa, ampak Mariborčani se po dveh zaporednih zmagah še zlepa niso vdali. Toda lov za Olimpijo se lahko v trenutku spremeni v obrambo drugega mesta. Koprčani in Celjani so blizu.

Pred dvema letoma je Olimpija z 2:0 (David Sualehe, Admir Bristrić) in pod taktirko Alberta Riere premagala Maribor. A od takrat ji ne gre prav dobro proti. Zadnja zmaga proti vijoličnim ima dolgo brado, septembra leta 2023 je bila v Stožicah boljša z 2:1. In zadnjič! V naslednjih šestih tekmah je štirikrat izgubila.