Tudi v Novi Gorici bo nemirno nogometno barko reševal turški vlagatelj

Še teden dni pred današnjim drugoligaškim štartom sezone 2025/26 med kandidati za naslov v tem tekmovanju in napredovanje v 1. SNL ni bilo nekdaj slovenskega velikana Gorice. Toda v nekaj dnevih so se razmerja sil med favoriti spremenila. Gorica je tik pred zdajci vrnila nekdanja igralca Luko Baruco in Alessandra Ahmetaja ter napovedala bitko za vrh, ki jo bo okrepila s kapitalom turškega poslovneža iz Istanbula Akinom Altayem.

Izkušnje s turškim vlagateljem v Mariboru morda niso najboljša spodbuda pri ustvarjanju športne politike, a poslovni del naj ne bi povzročal preglavic.

»Naši dolgovi znašajo malenkost nad pol milijona evrov, česar pa Altaya ni odvrnilo od vstopa v klub. Natančno je seznanjen z denarnim stanjem, ve, na kakšnih 'obratih' deluje klub, ve, koliko smo potrebovali za prejšnjo sezono (dober milijon evrov – op. p.), ve, kako visok proračun imajo prvoligaški klubi. Zapustil je pozitiven vtis,« je povedal direktor Admir Kršić, ki je prek svojega prijatelja iz nogometnih krogov »vrgel trnek«, v katerega je »zagrizel« Altay.