    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Tudi v Novi Gorici bo nemirno nogometno barko reševal turški vlagatelj

    Štirikratni slovenski nogometni prvak čaka na prihod poslovneža Akina Altaya. Takoj za 1. SNL in za vrnitev na športni zemljevid Slovenije.
    Admir Kršić, direktor ND Gorica, je prepričan, da bo novi vlagatelj sprožil vzpon goriškega članskega nogometa. Foto Facebook
    Admir Kršić, direktor ND Gorica, je prepričan, da bo novi vlagatelj sprožil vzpon goriškega članskega nogometa. Foto Facebook
    Gorazd Nejedly
    8. 8. 2025 | 05:00
    4:03
    Še teden dni pred današnjim drugoligaškim štartom sezone 2025/26 med kandidati za naslov v tem tekmovanju in napredovanje v 1. SNL ni bilo nekdaj slovenskega velikana Gorice. Toda v nekaj dnevih so se razmerja sil med favoriti spremenila. Gorica je tik pred zdajci vrnila nekdanja igralca Luko Baruco in Alessandra Ahmetaja ter napovedala bitko za vrh, ki jo bo okrepila s kapitalom turškega poslovneža iz Istanbula Akinom Altayem.

    Izkušnje s turškim vlagateljem v Mariboru morda niso najboljša spodbuda pri ustvarjanju športne politike, a poslovni del naj ne bi povzročal preglavic.

    »Naši dolgovi znašajo malenkost nad pol milijona evrov, česar pa Altaya ni odvrnilo od vstopa v klub. Natančno je seznanjen z denarnim stanjem, ve, na kakšnih 'obratih' deluje klub, ve, koliko smo potrebovali za prejšnjo sezono (dober milijon evrov – op. p.), ve, kako visok proračun imajo prvoligaški klubi. Zapustil je pozitiven vtis,« je povedal direktor Admir Kršić, ki je prek svojega prijatelja iz nogometnih krogov »vrgel trnek«, v katerega je »zagrizel« Altay.

    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Komunikacija in eksces

    Rakunček ni pobegnil, kot bi se spodobilo za ljubko bitje, ampak je začel počasi, nonšalantno mahedrati proti nam in postajal vse večji.
    Alojz Ihan 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Demokracija potrebuje več kot zakone

    V času razcveta avtoritarnih populistov, ki močno ogrožajo imunski sistem demokracije, se zdi, da pravo ni dovolj za njeno preživetje.
    8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medved

    Po sodnem zadržanju odstrela boj s peticijama

    Nekateri za odstrel 206 medvedov še letos, drugi za ukinitev kvotnega odstrela. Zaživela aplikacija Medvedofon.
    Maja Prijatelj Videmšek 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Finančna negotovost

    Lahko upokojenci rešijo kitajsko gospodarstvo?

    Vlada ostaja na področju pokojnin skopuška in plaha, a bi lahko ravno pokojninska reforma ustavila vztrajno deflacijo.
    The Economist 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dan odprtih vrat Policije

    Mlade je vse težje zvabiti v policijske vrste

    Mladim poskušajo predstaviti vse prednosti kariere v modri uniformi.
    Jure Predanič 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medved

    Po sodnem zadržanju odstrela boj s peticijama

    Nekateri za odstrel 206 medvedov še letos, drugi za ukinitev kvotnega odstrela. Zaživela aplikacija Medvedofon.
    Maja Prijatelj Videmšek 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Finančna negotovost

    Lahko upokojenci rešijo kitajsko gospodarstvo?

    Vlada ostaja na področju pokojnin skopuška in plaha, a bi lahko ravno pokojninska reforma ustavila vztrajno deflacijo.
    The Economist 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dan odprtih vrat Policije

    Mlade je vse težje zvabiti v policijske vrste

    Mladim poskušajo predstaviti vse prednosti kariere v modri uniformi.
    Jure Predanič 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
