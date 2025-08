Slovenija na touru: razglednica za 12 milijonov?

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je po še četrti zmagi Tadeja Pogačarja kandidatka za organizacijo starta dirke po Franciji, tako imenovanega grand départa. Po podatkih kabineta predsednika vlade, ki je vložil kandidaturo, je finančni okvir projekta, ki vključuje organizacijo treh etap, promocijske in logistične stroške ter stroške varnosti in infrastrukture, od 10 do 12 milijonov evrov. Prepričani so, da se bo ta znesek povrnil večkratno.

Kakšni so učinki takšne promocije in kako se sklada z usmeritvijo Slovenije v trajnostni in umirjeni turizem?