V Braziliji so noreli, Neymar je igral

Ne le sinočnja Neymarjeva prva tekma v dresu v matičnega klub Santos po ducat letih in vrnitev v domovino v Sao Paolo, nasploh je Neymar obnorel vso Brazilijo. Santos je sicer v regionalnem delu prvenstva Paulista proti Botafogu igral le 1:1, vse pa je zanimalo le to, v kakšni podobi se bo po 16 mesecih zdravljenja po poškodbi kolena vrnil najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance.

»Tekma je bila zelo težka. Botafogo je moštvo, ki je precej obrambno in veliko udarja. Moram biti potrpežljiv in s treningi pridobiti formo,« je povedal na svoj 33. rojstni dan veliki zvezdnik, ki ima v Braziliji božanski status. Spremljajo ga na vsakem koraku in objavljajo tudi najbolj najmanjše podrobnosti o njegovem početju. A tudi kritiki se ne skrivajo, del navijačev je zmotila njegova navada, da se na treninge pripelje s helikopterjem. Moti jih je Neymarjeva potratnost in razkošno življenje.

Televizijska postaja Globo Esporte je razkrila, da za vsakodnevno uporabo helikopterja za prihod na trening Neymar odšteje med 400 in 600 evrov. Večina mu tega vendarle ne zameri, saj je med bogatejšim slojem ljudi v Sao Paolo uporaba helikopterja kot prevoznega sredstva zaradi kaotičnih prometnih razmer na cestah povsem običajna.

Neymar je igral 45 minut, imel je 64 dotikov žoge in ob treh uspešnih preigravanjih sprožil dva strela, je med drugim razkrila statistka.