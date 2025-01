Ko v ligi prvakov igra Barcelona, je šov zagotovljen

V nadaljevanju preberite:

»Barcelona je v 96. minuti le ugledala luč,« je po moderni klasiki pod žarometi lige prvakov zapisal eden od komentatorjev, po devetih golih, številnih polemikah in zmagi blaugrane globoko v sodniškem dodatku se prah še nekaj dni ne bo polegel. Da je zmagoslavno štadion luči v Lizboni zapustila Barcelona, ni nobeno presenečenje, blaugrana je doslej že zrežirala nekaj izjemnih zasukov v ligi prvakov, tudi slovito remontado proti PSG-ju v osmini finala elitnega evropskega klubskega tekmovanja v sezoni 2016/17.

Navijače tako Benfice kot Barcelone je po torkovem večeru pošteno bolela glava, prav tako kot ljubitelje disciplinirane obrambe. Za nevtralne opazovalce pa so nogometaši v rdečih in črnih dresih uprizorili šov, ki je podčrtal priljubljenost in čar lige prvakov. Kdo bi si mislil, da bo prav proti slovitim Kataloncem Vangelis Pavlidis že po pol ure igre proslavljal hat-trick v ligi prvakov, da bo Barcelona našla pot iz brezna ali da bo vmes posegel sodnik, ki je ob očitnem prekršku za enajstmetrovko v korist lizbonskih orlov pogledal stran in omogočil zmagoviti zadetek Raphinhe po 96. minutah igre. Sodeč po polpretekli zgodovini lige prvakov udeležba Barcelone v novem zgodovinskem zasuku ni presenečenje, velikih večerov slavja in solz se je nabralo za prste obeh rok.