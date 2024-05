V primeru poškodbe glave bodo imeli trenerji na voljo šesto menjavo

Nogometne ekipe na pokalu Amerike (Copa America), ki bo v ZDA od 20. junija do 14. julija, bodo imele možnost dodatnih zamenjav, če bo igralec utrpel pretres možganov ali domnevno poškodbo glave. Sprememba pravil bo veljala tudi za druge turnirje, ki jih organizira CONMEBOL.

»Poleg petih zamenjav v ekipi, ki jih dovoljujejo predpisi, bo dodana še morebitna šesta zaradi skrbi za zdravje igralcev,« je v izjavi zapisal CONMEBOL. »To je dodatna zamenjava v primeru suma poškodbe glave ali pretresa možganov. Za to je treba obvestiti sodnike na igrišču ali četrtega sodnika in uporabili bodo rožnati karton,« so dodali.

Fifa jih je vključila v nogometna pravila

Več dobrodelnih organizacij za zdravljenje poškodb glave je pozvalo k uporabi zamenjav v primeru pretresov možganov v nogometu. Svetovna nogometna zveza (Fifa) jih je marca vključila v nogometna pravila, a je njihovo izvajanje prepustila organizatorjem posameznih tekmovanj.