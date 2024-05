Žarometi lige prvakov jeseni v Celovcu

Slavje ob četrtem naslovu avstrijskih prvakov nogometašev Sturma iz Gradca, med katerimi vidni vlogi pripadata tudi slovenskima reprezentantoma Tomiju Horvatu in Jonu Gorencu Stankoviću, traja že več dni, nadvse zadovoljni pa so tudi v Celovcu. Osrednji štadion v Gradcu ne ustreza zahtevam za tekme v lige prvakov, pri klubu so se odločili, da bodo jeseni, ko bo Sturm nastopal v skupinskem delu tega elitnega tekmovanja, igrali na Koroškem.

Štadion ob Vrbskem jezeru ima zmogljivost za 30.000 gledalcev, tu so bili že številni športni in glasbeni spektakli, javnosti pa je navdušenje ob jesenskih tekmah lige prvakov razgrnil tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser. Tako je na družbenem omrežju zapisal: »Koroška se veseli tekem lige prvakov ob Vrbskem jezeru. Storili bomo vse za zadovoljstvo navijačev, gospodarstva in turizma.«