Žiga Kous za vedno pospravil nogometno opremo

Žiga Kous, 31-letni kapetan nogometašev Mure, se poslavlja od profesionalnega igranja nogometa. Pred sobotnim popoldanskim treningom je o tem obvestil strokovni štab in soigralce, so sporočili iz soboškega kluba.

Kous je v Muri preživel enajst sezon. Debitiral je v sezoni 2008/09 na tekmi pokala medobčinske zveze Murska Sobota proti Čardi. Njegova zadnja uradna tekma je bila 5. maja letos proti Olimpiji. Če se pri tem šteje še pripravljalne dvoboje, pa je zadnjič igral pred tednom dni proti Bački Topoli.

Dosegel je štirinajst golov, tudi tistega v Londonu proti Tottenhamu. Z Muro je osvojil naslov pokalnega in državnega prvaka, z mladinskim moštvom pa naslov mladinskega pokalnega prvaka. Je eden najmlajših debitantov v dresu Mure, saj je ob prvem nastopu štel 16 let, štiri mesece in pet dni.

Slovo od Mure pa ni dokončno. Kous in generalni direktor kluba Agron Šalja sta se namreč ob njegovi odločitvi pogovarjala o možnosti, da bi v klubu ostal v drugačni vlogi. »S cmokom v grlu in po tehtnem premisleku je prišel čas, da se poslovim od profesionalnega igranja nogometa. O tem sem razmišljal že nekaj časa, odločitev je bila težka, a naposled sem se po pogovoru z najbližjimi odločil, da je bilo dovolj. Rad bi se zahvalil klubu za vse, kar mi je dal, predvsem predsedniku Robertu Kuzmiču in nekdanjemu športnemu direktorju Denisu Rajbarju, ki sta me pripeljala nazaj v Muro, v klub, ki ga imam neizmerno rad. Zahvala tudi nekdanjemu trenerju Anteju Šimundži, s pomočjo katerega sem v Muri lahko osvojil vse, kar je v Sloveniji mogoče, in zaigral v evropskih tekmovanjih,« je za klubsko spletno stran povedal Kous.

»Rad bi se zahvalil tudi vsem soigralcem in ostalim, s katerimi smo se dnevno srečevali in so poskrbeli, da sem se v Fazaneriji vedno počutil odlično. Vsaka tekma, ko sem oblekel dres z Murinim grbom, je bila zame posebna. Za sveti dres sem vedno dal vse od sebe. Do zadnje kaplje krvi. Prišel je čas za slovo, Mura pa bo vedno ostala v mojem srcu. Odslej bom prvi, ki bom Muro brezpogojno spremljal s tribune,« je dodal Kous.