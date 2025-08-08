  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Znani nominiranci za zlato žogo in druge nagrade, med nominiranci tudi Slovenec

    Medtem ko na seznamu za zlato žogo prevladuje PSG ter manjkata Messi in Ronaldo, je med nominiranci za vratarja leta tudi Slovenec Jan Oblak.
    Devet nogometašev Paris Saint-Germaina, ki je osvojil trojno krono, je nominiranih za moško zlato žogo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Devet nogometašev Paris Saint-Germaina, ki je osvojil trojno krono, je nominiranih za moško zlato žogo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Ž. U.
    8. 8. 2025 | 08:34
    8. 8. 2025 | 08:42
    5:05
    V svetu nogometa je objava nominirancev za zlato žogo vsako leto pomemben dogodek, letošnji seznam pa ponuja še posebej jasen vpogled v trenutna razmerja moči. Revija France Football je razkrila imena kandidatov, na seznamu pa izstopata dva ključna trenda: izjemna zastopanost igralcev iz kluba Paris Saint-Germain in, kot poroča medij The Athletic, zdaj že druga zaporedna odsotnost Lionela Messija in Cristiana Ronalda.

    Ta odsotnost nogometašev, ki sta nagrado zaznamovala več kot desetletje, kaže na pomemben premik med kandidati za najboljše na svetu. Njuno mesto so zasedli igralci, ki so blesteli v pretekli sezoni, z nogometaši iz Pariza na čelu.

    Na ožjem seznamu nominirancev za zlato žogo že drugo leto zapored ni ne Lionela Messija, člana kluba Inter Miami, ne Cristiana Ronalda, ki igra za Al Nassr. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Na ožjem seznamu nominirancev za zlato žogo že drugo leto zapored ni ne Lionela Messija, člana kluba Inter Miami, ne Cristiana Ronalda, ki igra za Al Nassr. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

    Po osvojitvi trojne krone – francoskega prvenstva, pokala in lige prvakov – ima Paris Saint-Germain na seznamu 30 nominirancev kar devet svojih članov.

    Kot navaja Al Džazira, je med njimi v ospredju Ousmane Dembélé, ki je k uspehu prispeval 35 golov in 16 podaj. Poleg njega so na seznamu med drugimi tudi Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi in Hviča Kvarachelija, nominiran pa je tudi njihov trener Luis Enrique.

    Nominiranci za zlato žogo (moški)

    Jude Bellingham (Real Madrid)

    Ousmane Dembélé (PSG)

    Gianluigi Donnarumma (PSG)

    Désiré Doué (PSG)

    Denzel Dumfries (Inter Milan)

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

    Viktor Gyökeres (Arsenal)

    Erling Haaland (Manchester City)

    Achraf Hakimi (PSG)

    Harry Kane (Bayern Munich)

    Hviča Kvarachelija (PSG)

    Robert Lewandowski (Barcelona)

    Alexis Mac Allister (Liverpool)

    Lautaro Martínez (Inter Milan)

    Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Scott McTominay (Napoli)

    Nuno Mendes (PSG)

    João Neves (PSG)

    Michael Olise (Bayern Munich)

    Cole Palmer (Chelsea)

    Pedri (Barcelona)

    Raphinha (Barcelona)

    Declan Rice (Arsenal)

    Fabián Ruiz (PSG)

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Virgil van Dijk (Liverpool)

    Vinícius Júnior (Real Madrid)

    Vitinha (PSG)

    Florian Wirtz (Liverpool)

    Lamine Yamal (Barcelona)

    Seznam prav tako prinaša nova imena in poudarja uspehe iz drugih lig. Med nominiranci je 18-letni igralec Barcelone Lamine Yamal, ki se poteguje tako za glavno nagrado kot za lovoriko, ki je namenjena najboljšemu mlademu igralcu. Posebej zanimiva je vključitev Scotta McTominaya. Kot izpostavlja Guardian, je McTominay prvi škotski nogometaš z nominacijo po 38 letih, kar si je zaslužil s ključno vlogo pri Napolijevem naslovu v Serie A.

    18-letni nogometaš Barcelone Lamine Yamal je med favoriti za osvojitev zlate žoge 2025. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    18-letni nogometaš Barcelone Lamine Yamal je med favoriti za osvojitev zlate žoge 2025. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

    Nominiranci za nagrado kopa (najboljši mladi igralec do 21. let)

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Pau Cubarsí (Barcelona)

    Désiré Doué (PSG)

    Estevão (Palmeiras/Chelsea)

    Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    Rodrigo Mora (Porto)

    João Neves (PSG)

    Kenan Yıldız (Juventus)

    Lamine Yamal (Barcelona)

    Za najboljšega vratarja leta je med deseterico nominiran tudi slovenski vratar in kapetan Atletico Madrida Jan Oblak.

    Za najboljšega vratarja leta je med desetirico nominiran tudi slovenski vratar in kapetan Atletico Madrida Jan Oblak. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Za najboljšega vratarja leta je med desetirico nominiran tudi slovenski vratar in kapetan Atletico Madrida Jan Oblak. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Nominiranci za nagrado jašin (najboljši vratar)

    Alisson (Liverpool)

    Yassine Bounou (Al Hilal)

    Lucas Chevalier (Lille)

    Thibaut Courtois (Real Madrid)

    Gianluigi Donnarumma (PSG)

    Emiliano Martínez (Aston Villa)

    Jan Oblak (Atletico Madrid)

    David Raya (Arsenal)

    Matz Sels (Nottingham Forest)

    Yann Sommer (Inter)

    Uspeh angleškega nogometa se odraža tudi v ženski kategoriji. Na seznamu nominirank je pet članic angleške reprezentance, ki je zmagala na Euru 2025. Med njimi so na primer Leah Williamson, Alessia Russo in Chloe Kelly, ki so v isti sezoni z Arsenalom osvojile tudi ligo prvakinj.

    Nominiranke za zlato žogo (ženske)

    Sandy Baltimore (Chelsea)

    Aitana Bonmatí (Barcelona)

    Lucy Bronze (Chelsea)

    Mariona Caldentey (Arsenal)

    Steph Catley (Arsenal)

    Emily Fox (Arsenal)

    Hannah Hampton (Chelsea)

    Chloe Kelly (Arsenal)

    Frida Maanum (Arsenal)

    Marta (Brazilija)

    Alexia Putellas (Barcelona)

    Alessia Russo (Arsenal)

    Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Leah Williamson (Arsenal)

    Prejemniki nagrad bodo znani na slovesnosti v Parizu, ki bo potekala 22. septembra.

    nogometParis Saint-GermainJan Oblakzlata žoganominiranciFrance Football

