Yamal pospravil Mbappeja, zdaj izziva še Ronalda; kdo se bo veselil?

Pa naj še kdo reče, da liga narodov, ki jo je Uefa ustanovila leta 2018, da bi zmanjšala število prijateljskih tekem, nima smisla in da ni zanimiva. V polfinalu v Stuttgartu je Lamine Yamal v žep pospravil Kyliana Mbappeja ob zmagi Španije z neverjetnih 5:4 proti Franciji. Španska najstniška senzacija bo v nocojšnjem finalu (21.00) na Allianz Areni izzvala enega najboljših nogometašev doslej, Cristiana Ronalda. Kdo bo dobil zadnji izziv sezone? Na stavnicah je favoritinja Španija (kvota 1,44).

Španija in Portugalska sta finalistki lige narodov, kdor bo boljši v bavarski metropoli, bo prvi, ki bo dvakrat osvojil ligo narodov. Portugalska jo je v premierni izvedbi v sezonah 2018-19, Španija nazadnje leta 2023, ko je v finalu po 11-metrovkah ugnala Hrvaško. Vmes je bila leta 2021 najboljša Francija.

Španija bo torej želela biti prva, ki bi ubranila naslov, njen glavni adut pa je neverjetni Yamal, ki je v četrtek dosegel drugi gol za vodstvo s 5:1, nakar so Francozi vstali od mrtvih in dosegli tri zadetke zapored, zadnjega Randal Kolo Muani v tretji minuti sodnikovega dodatka. Za podaljšek je ekipi Didierja Deschampsa zmanjkalo časa. Francija se bo ob 15. uri za tretje mesto pomerila z Nemčijo, ki je kljub vodilnemu golu Floriana Wirtza izgubila z 1:2 proti Portugalski.

Luis de la Fuente je Španijo vrnil na vrh. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Yamal je bil igralec tekme proti Franciji, podobno kot na lanskem euru v Nemčiji, kjer je Španija postala evropska prvakinja, je ob njem blestel Nico Williams, ki se je podpisal pod gol in podajo. »To bo posebna tekma, finali proti velikim tekmecem nam dajejo posebno motivacijo. To so tekme, ki jih želim igrati, na katerih želim pokazati, kdo sem,« se na dopust nikamor ne mudi Yamalu, ki je z Barcelono osvojil špansko prvenstvo in pokal ter superpokal. V polfinalu lige prvakov pa je nesrečno izpadel proti Interju.

Sedemnajstletnik, ki ga imajo mnogi za naslednika Lionela Messija, se bo v zadnjem dejanju soočil s 23 let starejšim Ronaldom, ki je bil v 80. minuti mož odločitve proti Nemčiji. »On je nogometna legenda. Spoštujem vse igralce, Ronalda pa še posebej. Storil bom vse, da zmagamo,« pravi Yamal.

Portugalski selektor Roberto Martinez še vedno stavi na veterana Cristiana Ronalda. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Zadnje tekme dolge sezone se veseli tudi selektor Luis de la Fuente. »To bo obračun dveh močnih ekip, lahko bi bil tudi finale svetovnega prvenstva. Soočili se bomo z enim največjih: Cristianom Ronaldom. Njegovo ime pove vse. Neomejeno ga spoštujem. Videti igralca, ki je pri teh letih še vedno tako pripravljen in v formi, je nekaj neverjetnega. Občudovanja vredno,« je asa z Madeire hvalil španski selektor, ki vseeno verjame, da bo na koncu boljši Yamal.

23 let razlike v letih je med Laminom Yamalom in Cristianom Ronaldom.

Videti igralca, ki je pri teh letih še vedno tako pripravljen in v formi, je nekaj neverjetnega. Luis de la Fuente

Želi govoriti na igrišču

Slednji je poleg Ousmaneja Dembeleja glavni kandidat za letošnjo zlato žogo. »Mislim, da je Lamine proti Franciji pokazal, da si zasluži zlato žogo. Je najboljši nogometaš na svetu,« je prepričan Luis de la Fuente. Yamal se s tem ne obremenjuje preveč. »Mami vedno rečem, da bom dal vse od sebe. To me motivira in žene naprej, s takšno mislijo se zbudim vsako jutro. Zato igram nogomet. Želim govoriti na igrišču. Dembele je odličen igralec, to smo videli v ligi prvakov. Zato sem vesel, da smo mi v finalu,« je povedal Yamal.

Lamine Yamal in Nico Williams sta udarna naveza španske reprezentance. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Nominirance za zlato žogo bodo objavili v začetku avgusta, prireditev z razglasitvijo najboljših bo 22. septembra. Lani je zlato žogo prejel Rodri iz Manchester Cityja na veliko razočaranje Real Madrida, ki je menil, da je bil najboljši Vinicius Junior.