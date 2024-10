Zlatko Zahović blizu vrnitve v nogomet; Moje srce je črno-belo

Najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović naj bi bil na pragu vrnitve v nogometne vode. Kot poroča srbski Telegraf, je močan kandidat za mesto športnega direktorja pri beograjskem velikanu Partizanu, potem ko se funkcijo zapustil Ivica Iliev.

Zahović je dres Partizana nosil med letoma 1989 in 1993, kot športni direktor pa je Maribor dvakrat pripeljal v ligo prvakov, enkrat v izločilne boje evropske lige, pod njegovo vladavino so bili vijoličasti osemkrat slovenski prvaki.

V mladih letih je bil Zahović (desno) član Partizana. FOTO: Dokumentacija Dela

Pred meseci je v nekem intervjuju izrazil navezanost na Partizan. »Nikdar nisem skrival, da vsa moja družina navija za Partizan in te ljubezni ne more nič spremeniti. Partizan je kot ferrari. Da bi bil hiter, moraš imeti motor, to pa je ekipa. Ni enostavno narediti motorja, ampak ko ga narediš, ni pomembno, kdo je za volanom. Ker imaš sistem. Rešitev za Partizan vidim v veličini kluba. Toliko je bivših asov in sposobnih ljudi, ki znajo reševati težave in gledajo korak ali dva naprej. Težav je veliko. Treba je zgraditi nov štadion, izboljšati infrastrukturo. Vem, težko je, zato moraš biti čarovnik in imeti tudi nekaj sreče,« je govoril Zahović.

Kot še poudarjajo v Srbiji, je bil Zahović v Partizanu soigralec Predraga Mijatovića, člana delovne skupine, ki je zamenjala Ilieva.