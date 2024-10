Zahović jih je zbodel, Šimundža jim lahko pobegne

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo ponudilo navijačem 11. kolo slovenskega nogometnega prvenstva? To je pomembno vprašanje, po zadnji nedeljski tekmi bodo nogometaši presegli mejo 30 odstotkov odigranih tekem v sezoni 2024/25, lahko bomo podali pr(a)vo oceno opravljenega. Vodilna Olimpija in Maribor bosta na svojih štadionih iskala zmagi, s katerima bi se delno že odlepila od tekmecev v boju za naslov prvaka, uspešnica sezone Bravo bo skušal nadaljevati pozitiven trend na zahtevnem gostovanju v Ajdovščini. Sinoči so odprli 11. kolo v Domžalah, kjer je Kalcer Radomlje premagal Nafto z 2:0 (Štorman 40., Kujabi 76.)

Maribor – Celje (Rade Obrenović): V Ljudskem vrtu bodo igrali derbi 11. kola, to bo dvoboj ekip, ki premoreta daleč najvišji proračun v 1. SNL, vse se pač vrti okrog denarja: v Celju gre za ruski »dengi«, v Mariboru za turške »pare«. Denar prinaša tudi kakovostne igralce, kar je ključno, in teh po novem ne manjka v Mariboru. Zlatko Zahović je nekoč rekel, da Celjani še sami ne vedo, ali bi bili Štajerci ali »žabarji«, tokrat imajo vijoličasti priložnost, da jim v neposrednem derbiju pobegnejo na razliko 7 točk. Dosedanja bilanca govori v prid Maribora, toda tokrat bo štelo vse kaj drugega. Morda bo odločal dvoboj odličnih trenerjev Anteja Šimundže in Alberta Riere. Vsekakor gre za spopad težkokategornikov slovenskega prvenstva.

Vsekakor gre za spopad težkokategornikov slovenskega prvenstva.

če odmislimo klavrno podobo travnate površine – dobro, da Matjaž Kek oktobra ne bo vodil tekme doma –, se nam obeta v Stožicah eden najzanimivejših večerov zadnjih tednov.