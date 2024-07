Antetokounmpo bo grški zastavonoša

Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo moški zastavonoša nacionalne zastave na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu. Spremljala ga bo Antigoni Ntrismpioti, nekdanja dvakratna evropska prvakinja v tekmovalni hoji.

Antetokounmpo je na nedavnih olimpijskih kvalifikacijah vodil svojo reprezentanco do končne zmage, s katero so si Grki zagotovili olimpijski nastop. V polfinalu so izločili Slovenijo Luke Dončića, sicer četrto ekipo prejšnjega olimpijskega turnirja v Tokiu 2021, v finalu so bili boljši od Hrvatov. Grčija se bo v skupini A na olimpijskih igrah pomerila z Avstralijo, Kanado in Španijo.

Postal bo prvi temnopolti zastavonoša Grčije na otvoritveni slovesnosti OI, ki bo 26. julija v francoski prestolnici.

Igralec Milwaukee Bucks je bil dvakrat razglašen za najkoristnejšega igralca lige NBA, to mu je uspelo leta 2019 in 2020, in enkrat finala lige NBA, ko je leta 2021 ekipa osvojila naslov prvaka.