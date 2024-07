Kapetan Blažič vsaj še dve leti na stožiškem parketu

Kapetan košarkarjev Cedevite Olimpije Jaka Blažič bo tudi v prihodnjih dveh sezonah nosil oranžno-zeleni dres in kapetanski trak ljubljanskega kolektiva, novo pogodbo z zmaji je podpisal vsaj do konca sezone 2025/26. Blažič se je v Ljubljano iz Turčije vrnil pred minulo sezono, ki pa ni bila najbolj uspešna. "Mislim, da imam pred seboj še kar nekaj dobrih predstav. Cedevita Olimpija je zagotovo klub, v katerem jih želim prikazati. Imamo poletje, da napolnimo baterije in da na priprave pridemo motivirani," je ob podaljšanju pogodbe povedal 34-letni Blažič.

Tudi trener Zvezdan Mitrović je poudaril, da si Blažič zasluži vlogo kapetana pri Olimpiji: »Spremljam ga že dlje časa in poznam njegove kvalitete. Premore neverjetno energijo in pozitiven odnos do dela. Velik profesionalec, ki zagotovo zasluži mesto kapetana v naši ekipi. Zelo srečni smo, da je ostal z nami in obenem podaljšal pogodbo. Upam, da bo čim prej pri močeh in da začne delati.«

Blažič še ne ve, kako bo izgledalo okostje ekipe zmajev in s kom si bo v prihodnje delil slačilnico, jasno pa je, da želijo Ljubljančani na vseh ravneh dvigniti izkupiček in predvsem kakovost prikazane igre iz minule sezone. »Predvsem želim videti homogeno in povezano ekipo, ki bo na vsaki tekmi dala vse od sebe in prikazala klub v najboljši možni luči, tako v regionalni ligi kot tudi v evropskem pokalu,« je zaključil Blažič, ki je (z vmesno turško epizodo pri Bahçeşehiru, ki je trajala eno sezono) v Stožicah že od leta 2019.