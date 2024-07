Kako prenašati pritisk, sem se med kariero že naučil

Ko gre na brzice, žlahtna kovina kar sama skoči na gladino. Benjamin Savšek je v slalomu na divjih vodah s svojim kanujem na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih, tudi tistih do 23 let, priveslal že do trinajstih zlatih, šestih srebrnih in osmih bronastih odličij, vrh njegove športne poti je gotovo naslov olimpijskega prvaka z iger v Tokiu leta 2021. V Parizu bo 37-letnik po Londonu, Riu de Janeiru in Japonski nastopil na svoji četrti olimpijadi, na progi v Vaires-sur-Marnu bo torej branil lastni prestol na največjem športnem dogodku štiriletja.

Na tekmi svetovnega pokala v Pragi ste si za konec internega reprezentančnega boja z Luko Božičem priveslali nov olimpijski nastop. Teden dni pozneje v poljskem Krakovu niste nastopili na preizkušnji za svetovni pokal. Torej ste se odločili za nekaj premora po dolgih mesecih stresa, ko sta bila z Luko, ta je prvi na svetovni lestvici v disciplini C-1, sami ste drugi, tekmeca za le eno slovensko kanuistično vozovnico za Pariz?

»Ni bil ravno premor, temveč bolj počitek od tekmovalnega ritma. Doma sem treniral, le malce popustil pri intenzivnosti. Uspelo mi je odklopiti vse misli, saj so izbirne tekme pač že za menoj. Glavo sem si torej prečistil in zdaj se osredotočam na nastop na olimpijskih igrah. Letos je najbolj pomembno tam nastopiti dobro.«

Že od lani se je vlekel ta stres, bile so tudi avgustovske katastrofalne poplave, ko je preplavilo stezo v Tacnu in odneslo dobršen del opreme. Tam se ni dalo trenirati, za vaju z Luko Božičem je bilo to zelo zahtevno, mar ne?

»Da, zagotovo. Rekel bi, da so bile izbirne tekme kar turbulentne, tudi trajale so dolgo. Je pa res, da so potekale na največjih tekmovan­jih, in zadovoljen sem, da mi je na njih uspelo povečati zbirko kolajn, hkrati pa si izbojevati vozovnico za olimpijske igre. Tako mi je po izbirnih preizkušnjah kar malce odleglo in sem vesel, da bom nastopil še na četrtih igrah. Zdaj se intenzivno posvečam pripravam nanje.«

Zlati tokijski spomin FOTO: Stojan Nenov/Reuters

No, izbirne tekme so bile zahtevne tudi zato, ker so bile zaradi visokega vodostaja rek denimo kvalifikacije na evropskem prvenstvu v Tacnu in na tekmi svetovnega pokala v Pragi izvedene le z eno vožnjo. Ko kanuisti za prebitje v finale najboljših desetih v bistvu niso smeli storiti nobene napake.

»Res je, se kar strinjam s tem. Tudi v Tacnu je bila ta sprememba in je rahlo stresno, saj ni tistega sita, da prideš skozi kvalifikacije v polfinale in nato v finale. Treba je bilo takoj iti na polno in bilo je podobno kot pri sistemu s polfinalom in finalom v enem tekmovalnem dnevu. Vesel sem, da sem vse to dobro prenesel in se prilagodil spremenjenemu programu in razmeram na progi. V slalomu je vedno tako oziroma v športu na splošno. Ves čas se je treba prilagajati okoliščinam, kakršne so, in iz tega izvleči največ.«

Pred olimpijskimi igrami ste že vadili na pariški progi. Se strinjate z mnenji, da je voda na njej premalo »divja«?

»Bolj bi me veselilo, če bi bila voda bolj divja, a po drugi strani znajo zanjo narediti zelo zahtevno postavitev vratc. Tako da je na koncu proga lahko zelo zahtevna, tudi za veslanje je zelo naporna. Treba se bo prilagoditi. Da, pogrešam pa malce proge, kot je denimo tista v Londonu, takšne malce bolj divje. So mi bolj pisane na kožo. A tako pač je, tudi temu se bom prilagodil in poskušal prikazati dobre vožnje.«

No, vse skupaj je hkrati malce smešno. Olimpijske igre so v Parizu, jadralska tekmovanja bodo denimo v Marseillu, v Franciji pa je vrhunska proga za slalom na divjih vodah v Pauju na jugozahodu države. Zakaj ne bi bila slalomska tekmovanja tam, kjer že dolgo, od leta 2008, obstaja proga oziroma središče za ta šport.

»Tam je zelo dobra proga, v Pauju je lep stadion za slalom na divjih vodah. Voda je divja, večkrat smo že nastopili tam. A takšna je odločitev organizatorjev olimpijskih iger.«

Kanuistični as bo nastopil na svojih četrtih olimpijskih igrah. FOTO: Leon Vidic

Na izbirnih tekmah za slovensko kanuistično vozovnico za Pariz ste pokazali izjemno psihično trdnost, saj je bil Luka Božič nekaj časa v prednosti. Kako pa vam bo kot branilcu olimpijskega naslova nastopiti v Franci­ji, boste lahko šli v preizkušnje bolj sproščeno, ker že imate te izkušnje, za vas bodo to četrte igre?

»Sproščen ... no, povsem se pred nobeno tekmo ne smem sprostiti, morebiti le ne bom pod takšnim pritiskom. A olimpijske igre so dogodek zase, so več kot svetovno prvenstvo, ogromno občinstvo jih spremlja. Izkušnje s prejšnjih iger bom poskušal prenesti na te in si seveda spet želim dobrih voženj. Kako prenašati pritiske, pa menim, da sem se že malce naučil med kariero. Kam mora biti usmerjena osredotočenost, seveda na progo in lastni nastop, in se poskušati izogniti pritiskom.«

Krog kandidatov za odličja v kanuju poznamo.

»Vsa ta znana imena iz naše discipline bodo tudi na olimpijskih igrah, vsi bodo ciljali na najvišje uvrstitve. Konkurenca pri vrhu bo zagotovo zgoščena, sam bom poskušal iz sebe izvleči tisto, kar zmorem. Upam, da se mi bo dobro izšlo in da se bom na koncu lahko veselil dobrih voženj in uspeha.«

No, na olimpijskih igrah boste nastopili tudi v kajakaškem krosu. Zakaj ste se odločili za to za vas netipično disciplino?

»V bistvu zato, ker sem dobil priložnost, da lahko startam. Lahko bi to disciplino tudi zavrnil, a potem ne bi mogel nastopiti nihče drug. Rekel sem si, da če že imam možnost, jo bom sprejel. Sicer ne pričakujem, da bom bleščeče nastopil, a v veselje mi je že to, da bom na olimpijskih igrah v disciplini kajakaš­kega krosa, ki bo tokrat prvič v programu. Ta dogodek bo po mojem glavnem nastopu v slalomu, tako da bom izrabil še to priložnost. Če pa bi bil kajakaški kros pred kanuistično preizkušnjo v slalomu, bi verjetno razmislil o nastopu. A zakaj ne? Morebiti tudi tam prikažem kakšno lepo vožnjo.«

26. julij 2021 je bil dan, ko je Benjamin Savšek postal olimpijski prvak na igrah v Tokiu

Koliko treninga ste sploh opravili v kajaku in krosu?

»Že v lanski sezoni sem veslal v tej disciplini, enkrat sem tudi nastopil na mednarodni tekmi v Londonu. Ni bil sicer visok rang tekmovanja, a mi je bilo prav užitek veslati v tej disciplini. Tudi treninge v kajakaškem krosu sem že opravil v pretekli sezoni, v letošnji sem se v prvem delu seveda osredotočil na izbirna tekmovanja v kanuju, da sem si izbojeval vozovnico za Pariz. Zdaj bom lahko nekaj časa posvetil še novi disciplini. Sicer smo reprezentanti pred kratkim že 14 dni vadili na olimpijski progi, deset dni je nato vadbe v Tacnu, teden dni pred nastopi pa odpotujemo v olimpijsko vas, od koder bomo odhajali na treninge in tekme.«

Po našem mnenju ste gotovo tudi med kandidati, da bi na slovesnem odprtju v Parizu nosili slovensko zastavo. Toliko ste že izkušeni, olimpijski zmagovalec ste, vsekakor bi bila to velika čast.

»Seveda bi mi bilo v veliko čast, nisem pa še niti razmišljal, da bi bilo to mogoče. Če bi se zgodilo, bi bila velika čast nositi slovensko zastavo na odprtju olimpijskih iger. Bilo bi mi v veselje in ponos.«