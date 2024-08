Lavrinčeva šesta, Fabčič z najboljšim letošnjim izidom, poraz odbojkaric sede

Od slovenskih športnikov se je občinstvu na paralimpijskih igrah v Parizu prvi predstavil lokostrelec Dejan Fabčič, ki je imel v kvalifikacijah z ukrivljenim lokom 15. dosežek. V prvih šestih serijah je zbral 300 krogov, popoldne pa je dosežek izboljšal na 315 krogov (in skupno 615). To je njegov letošnji najboljši izid.

»Lepo, da mi je to uspelo prav na igrah. Na začetku ni bilo videti, da bo tako. Malo smo proučili veter, malo sem se spravil v red in ustrelil, kot znam,« je bil vesel Fabčič in priznal, da je imel tudi malce treme: »Četudi si rečeš, da je ne bo, pride. To so le igre.« V konkurenci 30 tekmovalcev je za tekmeca dobil Turka Yavuza Papagana, ki je kvalifikacije končal tri mesta za njim. Najboljši je bil Francoz Guillaume Toucoullet, ki si je tako kot drugouvrščeni Korejec Geonhwi Kwak priboril neposredno uvrstitev v osmino finala. S 652 krogi je dosegel tudi paralimpijski rekord.

Dejan Fabčič je imel v kvalifikacijah 15. dosežek. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters

V popoldanskem in večernem delu je na lokostrelskem prizorišču v središču mesta nastopila še druga slovenska lokostrelka Živa Lavrinc. Kvalifikacije za izločilni del je novinka na igrah opravila zelo dobro in imela šesti izid s 588 krogi. V prvem delu s šestimi serijami jih je zadela 299, v večernem pa 289.

»Imamo še rezerve, predvsem pri ohranjanju mirne glave. Dva strela sta bila res slaba, ostalo je bilo tako, tako. Veter je bil spremenljiv, obračal se je in krepil, ampak je bilo za vse enako. Sem zadovoljna, uspelo mi je. Prve olimpijske in šesto mesto,« je bila po dobro opravljenem prvem delu naloge zadovoljna Lavrinc.

Pri ženskah je kvalifikacije dobila Italijanka Elisabetta Mijno s 641 krogi. V šestnajstini finala bo Lavrinčeva prosta, potem jo čaka boljša iz dvoboja med Perujko Danielo Cecilio Campos Marzano in Nemko Floro Kliem.

Slovenske odbojkarice sede pa so v uvodni tekmi z 0:3 (-11, -21, -12) izgubile proti Kanadčankam.