Oče dveh otrok na paralimpijskih igrah tekmuje z ženskami

Z uvodno slovesnostjo so sinoči v Parizu slovesno odprli paralimpijske igre. Že nekaj časa pa buri duhove tamkajšnja udeležba Italijanke Valentine Petrillo, ki se je rodila kot Fabrizio.

Oče dveh otrok je leta 2019 začel hormonsko terapijo, že pičlo leto pozneje pa je prvič tekmoval v ženski konkurenci. Na paralimpijskih igrah se bo 50-letna Italijanka dokazovala v šprintih na 200 in 400 metrov v razredu T12.

Njen nastop je v javnosti sprožil val ogorčenja, ki je toliko večje, ker je v kvalifikacijah za paralimpijske igre preprečila uvrstitev Melani Berges. Slepa Španka je namreč v izločilnih tekih pristala tik za Valentino Petrillo. »Naša atletinja Melani Berges je tako ostala brez možnosti, da bi nastopila v Parizu. Razlog za to je moški Fabrizio 'Valentina' Petrillo, ki se je namesto nje prebil v finale. To je nepošteno,« je poudarila španska odvetnica Irene Aguiar.

Čeprav je že pred tremi leti več kot trideset atletinj podpisalo peticijo, naslovljeno na predsednika italijanske atletske zveze in ministrstvo za šport, v katerem so se izrekle proti nastopom Valentine Petrillo v ženski konkurenci, je bilo vse zaman. Na lanskem svetovnem prvenstvu v glavnem mestu Francije je osvojila bronasti kolajni v tekih na 200 in 400 metrov v razredu T12.

In kako vsem kritikom odgovarja tekačica iz Neaplja? »Zgodovinska vrednost biti prva transženska, ki bo nastopila na paralimpijskih igrah, je pomemben simbol inkluzije ...«