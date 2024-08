Udarili po slovenski ekipi, v Pariz brez prve igralke

V nadaljevanju preberite:

Še deset dni je ostalo do začetka 17. poletnih paralimpijskih iger. Tudi s slovensko udeležbo in upi na kolajne. Toda naša ženska reprezentanca v odbojki sede bo v Pariz odpotovala močno okrnjena – brez svoje najboljše igralke Valentine Brik. Mednarodna paraodbojkarska zveza je naši najboljši igralki povsem arbitrarno prisodila status »review« (pregled) in ji tako onemogočila paralimpijske sanje.