Maruša Štangar se poslavlja od Pariza

Prvi slovenski nastop na olimpijskih igrah v Parizu je opravila tudi judoistična ekipa, Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kilogramov izgubila prvi dvoboj in končala nastope na igrah. Boljša je bila šesta nosilka Milica Nikolić iz Srbije. Ta je v začetku zadnje minute prišla do vazarija.

Slovenka je sicer bolje začela dvoboj, a do točke ni prišla. Za morebitno izenačenje ji je zmanjkalo časa.