Solze sreče po odličnih predstavah Vedenejeve, v Sloveniji se ne vidi

Jekaterina Vedenejeva: »Solz po koncu olimpijskega nastopa nisem mogla zadržati. Olimpijske igre so posebno tekmovanje, le enkrat na štiri leta, gre za zelo naporno tekmovanje, tako psihično kot fizično. Vesela sem, da sem zdržala. Dosegla sem odličen rezultat. Tako zame kot za slovensko ritmično gimnastiko. Tako dobrega mesta res nisem pričakovala. Že četrtkova uvrstitev v finale najboljše deseterice je bila zame velika zmaga, današnje šesto mesto pa še večja zmaga za nas. To je bil moj maksimum, jaz sem v svojih nastopih dala vse od sebe. Z žogo sem sicer naredila manjšo napako, ki pa ni vplivala na končni razplet. Zdaj grem domov v Rusijo počivat k staršem in prijateljem. V Slovenijo se ne nameravam vrniti za stalno. Danes tudi ne bom končala kariere.«