Začenjajo se paraolimpijske igre s 14 Slovenci

V Parizu se bodo danes s slavnostnim odprtjem v središču mesta začele paraolimpijske igre. Kot sporočajo organizatorji, francoska prestolnica 17 dni po koncu olimpijskih iger največji dogodek za športnike invalide pričakuje pripravljena. Spet si obetajo velik obisk gledalcev, za tekmovanja so že prodali dva milijona vstopnic.

Približno 500.000 vstopnic pa je za tekme, ki bodo potekale do 8. septembra, še na voljo.

Že sam uvod bo nekaj posebnega. Tako kot so na OI poskrbeli za novost in športnike popeljali z ladjicami po Seni, tudi prvo dejanje paraolimpijskih iger ne bo potekalo na običajni lokaciji, štadionu. Tako bodo prireditev ob začetku iger postavili v središče mesta, na trg Concorde in Elizejske poljane. Začela se bo ob 20. uri.

Med 4400 športniki, ki se bodo borili za 549 kompletov medalj v različnih kategorijah v 22 panogah, bo tudi 14 Slovencev, ti bodo nastopili v štirih panogah. Reprezentanco, v njej so odbojkarice sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, bo vodil Boro Štrumbelj.

Za strelca Frančka Gorazda Tirška, atleta Henrika Planka in vsestranskega športnika, na teh igrah pa lokostrelca, Dejana Fabčiča, bodo pariške igre četrte v karierah, za lokostrelko Živo Lavrinc pa šele prve.

Do zdaj so slovenski paraolimpijci osvojili 52 kolajn, 51 na poletnih in eno na zimskih igrah. Na poletnih je v tej zbirki tudi 14 zlatih.

Največ kolajn so osvojili v strelstvu, plavanju, namiznem tenisu in atletiki, v kateri je prvo zlato odličje osvojila Pavla Sitar leta 1972 v nemškem Heidelbergu. S po šestimi medaljami sta rekorderja Franjo Izlakar in Jože Banfi. Prvo kolajno, srebrno, pa je leta 1972 osvojil Jože Okoren v metu diska.