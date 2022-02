Posebnost iz Slovenije: Kaj se bo dogajalo v petih naših krajih

Nič hudega, če naših olimpijcev ne boste spodbujali v živo s tribun. Pozitivno navijaško energijo boste našim izvrstnim športnikom lahko prenašali kar na daljavo. Skupaj, zavzeto in glasno – Olimpijski festival Peking 2022 bo na turneji po Sloveniji povzdigoval navijaško strast in hkrati poskrbel, da bo glasna podpora odmevala vse tja do Kitajske.

Pet krajev za pet navijaških priložnosti

Na 24. olimpijskih igrah v Pekingu se bo za vrhunske rezultate potegovalo 42 slovenskih športnikov in prav vsak med njimi bo naskakoval čim boljše rezultate. In z vašo pomočjo bo to veliko lažje! Na petih krajih po Sloveniji boste lahko v neposrednem prenosu doživljali vzdušje največjega športnega dogodka na svetu in tako v razigrani družbi pričarali prvovrstno navijaško vzdušje.

Naše olimpijske junake boste lahko spremljali na velikih zaslonih in po radijskih sprejemnikih, hkrati pa se boste lahko tudi sami preizkusili v različnih športih.

Utrinki z Olimpijskega festivala PyeongChang 2018. FOTO: Aleš Fevžer

Kje boste lahko navijali za naše junake

Cilj Olimpijskega festivala Peking 2022 je prenesti vzdušje olimpijskih iger iz Pekinga v domače kraje. V ta namen se bo Kranjska Gora odela v olimpijske barve že od odprtja iger naprej, torej od 4. februarja in vse tja do zaključka, 20. februarja.

Preverite, kakšen bo olimpijski program v Kranjski Gori, ki bo potekal v dveh sklopih: Na smučišču: Olimpijski festival Peking 2022 Osrednje dogajanje se bo odvijalo na smučišču vsak dan od 10. do 14. ure. Popestrili ga bodo z zanimivim programom in neposrednimi prenosi iz Pekinga. Organizirali bodo tudi zabavne animacije in predstavitve športov. V tem času se boste lahko preizkusili v različnih športnih izzivih in celo tekmovali v posameznih disciplinah. Vsak dan bodo glede na olimpijski program posebno pozornost namenili izbrani športni panogi. Kranjska Gora bo v tem času popolnoma predana olimpijskemu vzdušju, ki ga boste s športnim udejstvovanjem občutili še na dveh prizoriščih – na drsališču pred hotelom Prisank in s tekom na smučeh na travniku pri hotelu Kompas.

Utrinki z Olimpijskega festivala PyeongChang 2018. FOTO: Aleš Fevžer

Sledite karavani Vala 202

Pestro in navijaško bo tudi v štirih drugih krajih po Sloveniji. Za to bo poskrbela ekipa Vala 202, ki bo prepotovala Slovenijo in tako čim večjemu številu navijačev omogočila, da boste začutili pravega olimpijskega duha.

Karavana se bo ustavila še v naslednjih krajih:

Smučišče Kope (9.–10. februar)

Preizkusite se v športno-motoričnih izzivih, nogometu, rokometu, odbojki in judu na snegu, na smučarskem poligonu in sodelujte v ustvarjalnih delavnicah. Športni gostje dogodka bodo: Katja Koren, Janja Garnbret, Filip Flisar in Nataša Lačen.

Preverite celotni program

Velenje (11.–13. februar)

Na olimpijski Visti v Velenju bodo pričarali pravo zimsko doživetje za vse športne navdušence. Sankanje, smučanje, tek na smučeh in smučarski skoki so le nekatera izmed doživetij, ki vas čakajo ob spremljanju in stiskanju pesti za naše olimpijce v Pekingu. Športni gostje dogodka bodo: Miran Rautar, Marcel Rodman, Aleš Gorza, Matjaž Debelak in Tadeja Brankovič.

Preverite celotni program

Utrinki z Olimpijskega festivala PyeongChang 2018. FOTO: Aleš Fevžer

Celje (14.–15. februar)

Preizkusite se v športnih izzivih in navijajte za naše olimpijce. Športni gostje dogodka bodo: Damjan Fras, Robert Kranjec, Daša Grm, Ana Drev, Bernard Vajdič in Tina Trstenjak.

Preverite celotni program

Brežice (16.–17. februar)

Na platoju pred Športno dvorano Brežice bodo navijačem vseh generacij na voljo številne športne dejavnosti in stojnice.

Športni gostje dogodka bodo: Primož Kozmos, Barbara Špiler, Maja Vtič, Katja Požun, Marko Škulj, Jure Rovan, Petra Majdič in Franci Petek.

Preverite celotni program

Utrinki z Olimpijskega festivala PyeongChang 2018. FOTO: Aleš Fevžer

Pridružite se slovenski navijaški karavani in doživite olimpijske igre v enem od peth slovenskih krajev. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Preverite svoje znanje v velikem olimpijskem kvizu.

Kako dobro poznate zgodovino olimpijskih iger? Poznate na primer pomen olimpijskih krogov?

Brez skrbi: kviz lahko rešite večkrat in si tako zagotovite najboljši rezultat.

Naročnik oglasne vsebine je OKS