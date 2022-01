Sneg le z razglednic ni ovira za zimsko udejstvovanje

V nadaljevanju preberite:

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ne bodo vsi športniki in športnice uspešni kot Norveška, ZDA, Avstrija, hitrostni drsalci z Nizozemskega, Kanada ... in Slovenija. Del sodelujočih bo zastopal skrajno eksotične države, kar zimskih športov zadeva, so se pa osnov svoje panoge naučili v (zimski) tujini, kjer so se rodili ali pa jih je tja zanesla pot. Pravljica jamajškega boba iz Calgaryja 1988. odmeva še danes, na Kitajskem ga bo skušala posnemati dvočlanska posadka drugega karibskega otoka, Trinidada in Tobaga.