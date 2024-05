Blagotinškov Flensburg v finalu evropske lige

Rokometaši Flensburg-Handewitta so prvi finalisti evropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Hamburgu so Nemci premagali Dinamo iz Bukarešte z 38:32. V nedeljskem finalu se bodo merili z boljšim iz nemškega obračuna med nemškima ekipama Rhein-Neckar Löwen in Füchse Berlin.

Pri Flensburgu, ki je odločilno razliko naredil že v prvem polčasu, je Blaž Blagotinšek ostal brez zadetka, blestela pa sta Emil Jakobsen z 11 in Johan Hansen z devetimi goli, pri čemer sta bila stoodstotna pri metu.

Finale bo v nedeljo ob 18. uri, tekma za tretje mesto pa tri ure prej.