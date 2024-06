Celjani izbrali Portugalca, želijo pokal EHF

Gregor Planteu, predsednik RK Celje Pivovarna Laško: »Prešli smo v tretjo fazo, fazo rasti, razvoja in napredka. Na podlagi tega je bilo pri izboru trenerja prvo vodilo, da najdemo prvokategornika, z dokazanimi mednarodnimi izkušnjami in bogatim življenjepisom, ki bo delal z našimi mladimi fanti in uspešno gradil dolgoročno zgodbo. Zato je izbor padel na Paula Pereiro, ki je zelo znano rokometno ime, Portugalsko je postavil na rokometni zemljevid v zadnjem desetletju in z njo dosega odlične rezultate. Prepričala nas je njegova energija, njegove izkušnje, njegove simpatije do Celja in njegovo razumevanje klubske strategije. Zaveda se, v kakšno rokometno okolje prihaja in v kakšni fazi razvoja smo. Verjamem, da se bomo vsi skupaj lahko veliko naučili drug od drugega, pomembno pa je predvsem, da vse znanje prenese na naše igralce in trenerje mlajših selekcij. Njegovo delovanje bo tesno povezano tudi z njimi, saj se vsi skupaj zavedamo pomembnosti razvoja mladinskega pogona, od koder črpamo največ igralcev. Trener in vsi ostali deležniki morajo biti usklajeni z vizijo in cilji kluba ter verjeti v našo pot. Ključno za doseganje dolgoročnih ciljev bo konstruktivno delovanje skozi vertikalo vseh selekciji s ciljem, da se v člansko ekipo vključuje čim več doma vzgojenih igralcev. Pomembno je tudi, da sedaj po zaključeni finančni stabilizaciji, večji del ekipe ostane skupaj več let, da se vzpostavita uigranost in ekipni duh. Gospod Pereira je ta izziv razumel in sprejel. Zagotovo bomo z njegovim imenom oziroma izborom odprli kakšen trg več za prihod mladih, talentiranih igralcev v Celje. V izboru za trenerja smo imeli zelo dobre kandidate, verjamem pa, da smo izbrali najboljšega. Vse skupaj nas čaka veliko dela, da s trdim in preudarnim delom Celje vrnemo nazaj na slovenski rokometni vrh.«