Janc prispeval dva gola k lovoriki Barcelone

Rokometaši Barcelone so zmagovalci letošnje lige prvakov. V današnjem finalnem dvoboju na zaključnem turnirju v Kölnu so Katalonci, za katere igrata Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, z 31:30 (15:15) premagali danski Aalborg, pri katerem si kruh služi Aleks Vlah.

Barcelona je hitro prevzela pobudo in prešla v vodstvo s 5:2. Ko se je ritem tekme le nekoliko umiril, je Aalborg znižal rezultat na 5:6. Kar nekaj obramb je zbral vratar Niklas Landin Jacobsen in Aalborg je po 15 minutah igre izenačil na 8:8.

Nekaj več pobude je imela še vedno Barcelona, ki je imela večinoma gol ali dva prednosti. Na krilih Landina je Aalborg še pred koncem polčasa povedel 15:14, ekipi pa sta na glavni odmor odšli povsem izenačeni (15:15)

Tudi v drugem polčasu je večinoma vodila Barcelona, a ji je bil Aalborg vseskozi blizu. Po desetih minutah nadaljevanja so Katalonci ušli na +2 (22:20), a le za trenutek, saj so Danci vnovič izenačili. Sledil je izenačen boj. Barcelona se je približala zmagi po zadetku Janca, ki je zadel za +3 pri 30:27, a so se Danci znova približali na gol zaostanka. Dvanajst sekund pred koncem tekme so imeli še napad za podaljšek, a so po strelu iz devetih metrov zatresli le prečko.

Tako Janc pri Barceloni kot Vlah pri Aalborgu sta dosegla po dva gola, Makuc pa ni igral. Pri Kataloncih je bil sicer z osmimi goli najboljši Melvyn Richardson, Dika Mem jih je dodal sedem. Za Aalborg je osem golov dosegel Mikkel Hansen, šest pa Thomas Arnoldsen, medtem ko je Landin zbral 12 obramb.

Pred tem so v nemškem obračunu za tretje mesto rokometaši Kiela z 32:28 premagali branilce lovorike, igralce Magdeburga.