Hladna švicarska prha v Kopru; Dolenec: Slabo, ampak zmoremo

V nadaljevanju preberite:

Veliko težje delo, kot so si obetali, je pričakalo slovenske rokometaše v zadnji akciji sezone. Manj kot dva meseca zatem, ko so si priigrali olimpijsko vstopnico, so v Kopru doživeli hladno prho. Švica je na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo zmagala za gol. V nedeljo se v Winterthurju obeta hud boj za nastop na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Igralci selektorja Uroša Zormana bodo morali odigrati veliko bolje in predvsem bolj zbrano, saj so jih pokopali zgrešeni »zicerji«.

Kaj so po tekmi povedali trener Zorman in slovenski igralci? Kdo se je predstavil med odmorom?