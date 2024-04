Zormanovi in Adžićeve čakajo tekmece v Parizu

Slovenski rokometaši in rokometašice bodo danes ob 17. uri na žrebu v Parizu dobili tekmece v prvem delu olimpijskih iger. Le osem držav bo nastopilo z obema rokometnima ekipama.

SPLETNI PRENOS

Reprezentanca Uroša Zormana bo v četrtem bobnu, skupaj s Francijo. V prvem sta Danska in Španija, v drugem Hrvaška in Norveška, v tretjem Madžarska in Nemčija, v petem Švedska in Egipt ter v šestem Japonska in Argentina.

Slovenke so bile uspešne v Ulmu. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Ekipa Dragana Adžića je tako kot Španija postavljena v tretji boben. V prvem sta Norveška in Madžarska, v drugem Nizozemska in Nemčija, v četrtem Švedska in Francija, v petem Danska in Brazilija ter šestem Angola in Južna Koreja.

V četrtfinale, ki bo tako kot boji za kolajne na štadionu v Lillu, vodijo štiri mesta. Prvi del bo v Versaillesu.