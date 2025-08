Skromnejši Krim na novi prelomnici, bo odskočna deska tokrat zdržala?

Z drago zvezdniško ekipo, v kateri ni bilo prave kemične reakcije, ni šlo, po hladni prhi v EHF ligi prvakinj se je rokometni klub Krim Mercator še enkrat več vrnil k osnovam in bo že 31. zaporedno sezono med evropsko elito, v čemer mu ni para, začel s precej pomlajeno ekipo in novim strokovnim štabom. Morda pa mu svež veter prinese več uspeha v boju z evropskimi velikani in ponudi novo odskočno desko. Zadnja se je zlomila. Kot že mnoge pred tem od evropskih naslovov v letih 2001 in 2003.

V prejšnji sezoni je bil cilj Krima nič manj kot nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti, končalo se je z gladkim izpadom proti Ludwigsburgu že v play-offu za četrtfinale, tako Dragan Adžić kot Ambros Martin nista zmogla povezati ekipe, zdaj ju bo nasledil mladi slovenski strokovnjak Žiga Novak, prej njun pomočnik. Njegova desna roka bo Koprčan Vanja Kralj.

Žiga Novak ima ob sebi pomočnika Vanjo Kralja in trenerja vratark Aljaža Pavliča. FOTO: RK Krim

Stožice so zapustile Ana Gros, Tjaša Stanko, Tatjana Brnović, Itana Grbić, Betchaidelle Ngombele, Hawa N'Diaye, Jennifer Guttierez, Barbara Arenhart; Alja Varagić, Amra Pandžić in Jovanka Radičević pa so končale kariere.

Povprečna starost omenjenih igralk je dobrih 31 let. Samo dve okrepitvi sta izkušeni, danska krožna napadalka Sofie Bardrum (29 let) in povratnica med vratnici Jovana Risović (31), novinke so še Andjela Žagar (Hrv, desna zunanja, 20), slovenske reprezentantke Lana Puncer (krožna napadalka, 19), Ema Marković (desno krilo, 21) in Tinkara Kogovšek (desno krilo, 21), s posoje se vrača 19-letna srbska levičarka Milica Ignjatović.

Novaku bosta svetovala Marta Bon in Ambros Martin. FOTO: RK Krim

Ekipa bo torej precej mlajša, od bolj izkušenih igralk ostajajo vratarka Maja Vojnović, Tamara Mavsar, Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi, Manca Jurič ter Ana in Ema Abina, ekipo pa dopolnjujeta še tretja vratarka Dijana Đajić in mlada Avstrijka Philomena Egger.

Predsednik kluba je že nekaj let Iztok Verdnik. Podpredsednica je Erika Prijatelj, katere vloga ni povsem jasna. Direktorica tudi po 17 letih ostaja Deja Ivanović, nad strokovnim delom celotnega kluba bo bedela Marta Bon, Martin pa ima vlogo svetovalca. Krimovke bodo ligo prvakinj začele 6. septembra v Brestu, kamor se je vrnila Grosova. V skupini B so še CSM Bukarešta, Ferencvaros, Odense, Ikast, Ludwigsburg in Podravka. Že uvrstitev med prvih šest ekip, ki bodo nadaljevale tekmovanje, bo lep dosežek.

Žiga Novak se podaja na samostojno trenersko pot. FOTO: RK Krim

Kapetanka Mavsarjeva

Krim je priprave začel 18. julija, za njim so naporne kondicijske priprave in tudi že prva pripravljalna tekma v Szombathelyu (29:31), jutri bo že bolj resen test proti skorajšnjim tekmecem v LP Ferencvarosu.

Krim Mercator že 31 let neprekinjeno nastopa v ligi prvakinj. Sezono bodo Ljubljančanke začele 6. septembra v Brestu. Vloga kapetanke bo bržkone pripadla Tamari Mavsar.

»Navdušen sem nad vzdušjem v ekipi, delovna vnema me je presenetila. Veliko in kakovostno treniramo in to so dekleta, ki potrebujejo ravno to. Jasno, ambicije so ob nižjem proračunu letos manjše, toda verjamem, da ne bomo »avtsajderji« v skupini in da proti nam nikomur ne bo lahko,« je zmerni optimist 33-letni Novak, starejši brat rokometnega reprezentanta Domna, ki je prestopil v Flensburg.

Na Krimu še niso določili ciljev v Evropi, Novak pa se strinja, da bi bila logična želja vsaj šesto mesto v skupini in uvrstitev med 12 najboljših. Vloga kapetanke še ni bila dodeljena, najbolj verjetno pa bo ta čast pripadla 34-letni Mavsarjevi.

Direktorica Deja Ivanović, sekretarka Tina Kravanja in verjetna kapetanka Tamara Mavsar so prišle skupaj na druženje na Ljubljanici ob začetku nove sezone. FOTO: RK Krim

Krim že nekaj sezon zapored vsakič zamenja veliko igralk, morda bi bilo dobro, če bi se to končalo in bi gradili bolj dolgoročno. »Gotovo bi si želel, da bi bilo jedro ekipe skupaj nekaj let in bi potem samo dodajali, kar potrebujemo. Zagovarjam tudi zamisel kluba, da delamo s čim več z mladimi Slovenkami, vendar je treba vedeti, da črpamo iz majhnega bazena in je težko za to raven. Na treningih vse za zdaj izgleda zelo dobro, zanima me, kako bo delovalo, ko se srečamo z resnimi tekmeci, kakršen bo Ferencvaros. V zadnjih letih je bil naš neposredni konkurent, zdaj smo mi v podrejeni vlogi. Tekma bo pokazala, kako blizu ali daleč smo,« vtise še zbira Novak, ki je na Madžarskem sodeloval tudi z nekdanjim selektorjem in Krimovim trenerjem Urošem Bregarjem.

V klub sta močno vpeta tudi nekdanji predsednik Goran Bojović in podpredsednica Erika Prijatelj. FOTO: RK Krim

Zaveda se, da bo vsaka njegova poteza pod drobnogledom Bonove, Martina, Ivanovićeve ... Tudi okrepitve so izbirali skupaj. »Bil sem udeležen pri pogovorih o igralkah. Kar smo si lahko privoščili, smo dobili, vendar ne gre za izdelane igralke, kakršne so prihajale prej, potrebnega bo ogromno dela. Dolgo nismo vedeli, kakšen bo proračun glede na to, da so bile sponzorske pogodbe vezane na uspeh iz prejšnje sezone, zato smo tudi malce zamudili pri kadrovanju. Ni idealno, toda imamo, kar imamo. Verjamem, da smo opravili dobro delo,« razmišlja Novak.

Krim bo pred ognjenim krstom še nastopil na turnirju v Nemčiji, kjer bo tudi Thüringer HC, zmagovalec evropske lige, potem se bo vrnil v Ljubljano in tik pred začetkom lige prvakinj odšel v Koprivnico na tradicionalni turnir Josip Samardžić-Bepo.