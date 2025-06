Krimovke ostajajo med elito, znan novi trener

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam devetih klubov, ki imajo zagotovljeno mesto v ligi prvakinj v sezoni 2025/26. Med njimi je tudi Krim Mercator, ki bo v najmočnejšem evropskem tekmovanju nastopil že 31. sezono zapored.

Poleg ljubljanske ekipe bodo v novi sezoni v ligi prvakinj nastopile še madžarski Györ, danska Odense in Esbjerg, francoski Metz, nemški Ludwigsburg, črnogorska Budućnost, norveški Storhamar in romunska Bukarešta.

Za preostalih sedem mest se poteguje deset klubov: madžarska Ferencvaros in Debrecen, norveška Sola in Tertnes, romunska Gloria Bistrita in Baia Mare, hrvaška Podravka, danski Ikast, francoski Brest in nemška Borussia iz Dortmunda.

Dokončen seznam klubov bo znan 24. junija, žreb skupin pa bo 27. junija. Sistem tekmovanja tudi v novi sezoni ostaja nespremenjen, 16 klubov bo razdeljenih v dve skupini s po osmimi člani.

Žiga Novak bo dobil priložnost. FOTO: RK Krim

Krim je v tej sezoni zamenjal dva trenerja, Dragana Adžića je zamenjal Ambros Martin, vendar ni uresničil cilja in izpadel v četrtfinalu proti Ludwigsburgu. Martin, selektor Španije, je končal zgodbo, ekipo bo prevzel njegov pomočnik Žiga Novak, brat rokometnega reprezentanta Domna Novaka. Proračun naj bi se zaradi razočaranja precej zmanjšal, obeta se veliko sprememb v igralskem kadru.

Krim je sicer znova ubranil naslova državnega in pokalnega prvaka.